La nueva joya de Egipto: la razón por la que construir el Gran Museo Egipcio fue toda una odisea de más de 20 años

Pero estas estructuras no fueron las únicas tareas, ya que además la estructura no se hizo sobre un suelo común. El museo no está sobre la arena, sino dentro de ella.

Para colocarlo en el límite entre el valle del Nilo y la meseta de Giza, se construyó un muro de contención de 35 metros de alto y 500 de largo, llamado Menkaure Retaining Wall.

El museo se planeó en la década de los noventa, pero inició su construcción una de´cada después.

Este muro, calculado con modelos sísmicos y refuerzos de hasta 25 metros de ancho, sostiene millones de metros cúbicos de tierra y sirve de base a la estructura principal.

Bajo él corre un túnel de 200 metros que conecta las galerías con el centro de conservación, un espacio subterráneo de 16,000 metros cuadrados con laboratorios y cámaras climatizadas.

El resultado es un museo incrustado en el terreno, con el techo a la misma altura que el desierto. Desde la distancia, parece parte del relieve.

Por sobrecostos hubo estructuras que se planearon, iniciaron, pero no concluyeron.

Alineado con las pirámides

El edificio, además, está trazado con la precisión de un plano astronómico. Según el estudio Heneghan Peng, sus muros norte y sur se alinean con las pirámides de Keops y Micerino y cada una de sus galerías se orienta hacia esos puntos visuales.

Las fachadas acristaladas del extremo sur alcanzan hasta 24 metros de altura y 42 de ancho. Los paneles de vidrio, de 4.5 metros, cuelgan de cables de acero postensados desde la cubierta, cada uno capaz de resistir cerca de 300 kilonewtons de carga.

En las esquinas, el sistema permite que los vidrios se deformen sin romperse, un detalle casi imperceptible que evita fracturas por presión del viento o temperatura.

La geometría convierte cada sala en una extensión visual del paisaje. Desde el atrio principal, el visitante puede ver las pirámides alineadas con los muros del museo, como si el pasado y el presente compartieran el mismo eje.

El muro fantasma del desierto

La proezas logradas no fueron las únicas planeadas. En las más de dos décadas de desarrollo, hubo elementos que parecían primordiales, pero no se concretaron. Uno de ellos y el más significativo es un gran muro de alabastro de 55 metros de altura que envolvería parte del edificio.

La primera fecha de inauguración se pensó en 2009, la segunda en 2013, pero se realizó oficialmente en 2025.

Iba a ser una piel traslúcida que filtrara la luz del desierto y separara el valle fértil del paisaje árido.

La estructura se preparó: se colocaron cimientos y marcos triangulares de acero e incluso la red de cables que sostendría los paneles. Pero los costos crecientes y las demoras detuvieron su ejecución. El muro nunca se montó.