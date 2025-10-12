Obras Insignia: La arquitectura de la "indestructible" Torre Latinoamericana

Una torre que retó al subsuelo

El edificio marcó un antes y después en la historia de la capital. Nació como una apuesta de la empresa La Latinoamericana, Seguros de Vida, que en 1948 decidió levantar un rascacielos en el cruce de Madero y San Juan de Letrán.

Segun se relata en el estudio Torre Latinoamericana: 50 años, restauración de un testigo , de Fabiola Hernández Flores del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, la torre se construyó sobre los terrenos donde siglos atrás se levantaba el convento de San Francisco.

El proyecto fue dirigido por el arquitecto Augusto H. Álvarez y los ingenieros Adolfo y Leonardo Zeevaert, quienes enfrentaron una pregunta que parecía absurda para su época: ¿era posible levantar una estructura de más de 40 pisos en uno de los suelos más blandos y sísmicos del mundo?

La Torre Latinoamericana es uno de los edificios más icónicos de la ciudad. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

El reto se resolvió con un sistema de pilotes de concreto y un mecanismo hidráulico de flotación, diseñado para que la estructura acompañara los hundimientos del terreno sin fracturarse.

Hernández Flores explica que la decisión fue “tan audaz como simbólica”, porque significó literalmente “hacer flotar la modernidad sobre el lodo de la antigua Tenochtitlán”.

El resultado: un edificio de 181.33 metros de altura, 44 pisos y una estructura de acero tipo 47 (de alta resistencia) que fue considerado el material más innovador de ese momento, de acuerdo con un análisis realizado por la firma arquitectónica Grid Studio.

Fue también el primer edificio en el mundo con fachada completamente cubierta de vidrio y aluminio, materiales que le daban ligereza y reflejaban el espíritu de una ciudad que aspiraba a verse moderna, limpia y racional.

El proyecto fue dirigido por el arquitecto Augusto H. Álvarez y los ingenieros Adolfo y Leonardo Zeevaert. (Galo Cañas/Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

El deseo de una ciudad moderna

En los años cincuenta, la Ciudad de México se transformaba bajo el impulso del presidente Miguel Alemán. Se abrían avenidas, se construían viaductos, se levantaban conjuntos habitacionales como el Presidente Alemán y se trazaban los límites de Ciudad Satélite.

La Latino, como pronto se le apodó, era la coronación simbólica de esa etapa: una torre que prometía alcanzar el cielo y demostrar que el país podía dominar la técnica.

“La ciudad de México dejaba atrás el provincianismo”, publicó El Universal en marzo de 1951, mientras documentaba el avance de la obra. El propio Álvarez confesó que los inversionistas querían un ícono que pudiera reproducirse “como la Torre Eiffel, en maquetas y ceniceros”, una metáfora de la modernidad empaquetada.

El edificio se volvió una suerte de torre-logotipo, un término que el historiador Cristóbal Jácome emplea para describir la arquitectura que sirve también como herramienta publicitaria. En este caso, la Torre promovía la solidez y confiabilidad de la aseguradora que la había mandado construir.