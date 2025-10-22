La industria mueblera mexicana resiste frente a marcas asiáticas que copian tendencias al instante

No basta con competir en precio, el reto está en visibilizar qué hace distinto al diseño hecho en México y por qué esa diferencia merece sostenerse.

Diseño de autor frente a plataformas globales

La expansión de plataformas digitales con catálogos de bajo costo también ha alterado la forma en que se percibe y valora el diseño de autor. Rodrigo Escobedo, de La Metropolitana, advierte que esta tendencia reduce la complejidad del diseño a una mera apariencia. "Lo que se promueve es la idea de que todo está al alcance, sin comprender la cadena productiva ni los valores éticos que existen detrás de una pieza de diseño bien hecha", señala.

La durabilidad de los muebles es también un diferenciador en el mercado. (Anylú Hinojosa-Peña)

Desde su estudio, Escobedo impulsa un modelo que busca reconectar la forma con el origen y el proceso. "La belleza no nace de la forma sola, sino de cómo y por qué se hace", sostiene.

Taller Nacional comparte esta preocupación desde la escala artesanal. Aunque no se enfrenta directamente a los volúmenes de producción de las plataformas digitales, reconoce que su influencia se filtra a través de la estandarización visual.

Muchos clientes llegan con ideas extraídas de redes sociales, donde se repiten los mismos modelos. El reto está en mostrar que existe otra forma de habitar: con objetos que conectan con el entorno, con la historia y con el cuerpo. Gabriel Arredondo, cofundador de Taller Nacional.

Para ellos, el diseño no se define por su viralidad ni por su capacidad de llegar rápido a todos lados, sino por su posibilidad de permanecer.

Esta visión encuentra eco en el Salón del Mueble de Milán, donde la presidenta del evento, María Porro, reconoce que la replicación global de diseños presentados en la feria ocurre con rapidez. Sin embargo, subraya que no se trata de una competencia directa. "Son dos mercados que operan con lógicas distintas. Uno trabaja sobre la innovación, la profundidad material y la investigación formal. El otro sobre la accesibilidad inmediata, pero sin sustancia", afirma.

La aceleración con la que se masifican ciertas estéticas plantea una tensión central para quienes defienden el diseño como un oficio vinculado a lo técnico, lo material y lo simbólico.

La misma feria implementa mecanismos para responder: ofrece un servicio de protección industrial para documentar piezas, apoyar en casos de plagio y asesorar legalmente a las marcas expositoras. "La diferencia entre inspiración y copia está en el proceso. Inspirarse implica respeto. Copiar implica reducir sin transformar", puntualiza María Porro.

Las empresas de mobiliario tienen que ajustar estrategias para competir con gigantes asiáticos. (Anylú Hinojosa-Peña)

El problema, sin embargo, no se limita a la imitación de formas. Para muchos creadores, la proliferación de objetos sin contexto diluye la posibilidad de establecer una relación profunda con el usuario. Como dice Rodrigo Escobedo: "Una forma atractiva no basta. Si no hay propósito ni cuidado, solo reproducimos basura elegante".

Eduardo Altamirano, diseñador industrial y profesor del Tecnológico de Monterrey, observa una transformación gradual del ecosistema. "Hace veinte años, la oferta de diseño en México era limitada. Hoy existen ferias, exposiciones, tiendas especializadas y colaboraciones entre despachos de arquitectura e interiorismo con marcas nacionales".

Este crecimiento responde también a un cambio cultural.

Las nuevas generaciones ven el diseño como parte de su identidad, aunque muchas veces solo accedan a él de forma aspiracional. Ahí es donde entra el reto: ¿cómo generar propuestas accesibles sin sacrificar principios ni procesos? Eduardo Altamirano, diseñador industrial y profesor del Tecnológico de Monterrey.

Desde el Salón del Mueble de Milán, María Porro reconoce esa transformación cultural y comercial. "El Salon se ha convertido en un espacio que no solo lanza conceptos, sino que promueve conversaciones críticas sobre sostenibilidad, circularidad, regeneración y responsabilidad social", dice.

Considera que el diseño ya no puede limitarse a una propuesta formal, sino que debe responder a los retos contemporáneos. La inclusión de nuevas voces, generaciones y geografías en el Salón es una muestra de ello. "El futuro del diseño no está en la exclusividad, sino en su capacidad para conectar con distintos contextos sin perder su integridad".

Taller Nacional apuesta no por producir en volumen, sino por la calidad. (Anylú Hinojosa-Peña)

Eduardo Altamirano señala que existe un interés creciente por el diseño latinoamericano. El contexto cultural, los materiales locales y la narrativa que envuelven a las piezas mexicanas generan una identidad propia que interesa en ferias y mercados internacionales. "El diseño mexicano ofrece una mezcla entre raíz artesanal, formalismo contemporáneo y solidez narrativa que lo hace atractivo fuera del país".