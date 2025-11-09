ObrasInsignia: Lago Algo, la galería del Bosque de Chapultepec

En 1998 fue intervenido por Javier Sordo Madaleno, quien dividió el salón principal y añadió volúmenes adyacentes para adaptarlo a eventos sociales y privados. “Era un espacio que se fue perdiendo mucho; la gente lo conocía porque estaba en medio del lago, pero nunca había entrado”, recordó José Ignacio Vargas, fundador del despacho Naso, a cargo de la última remodelación.

La historia del recinto refleja las tensiones entre lo público y lo privado que atraviesan los espacios del bosque. En 2021, la galería OMR y el grupo restaurantero CMR, concesionario del inmueble, decidieron devolverle un uso accesible a la ciudadanía.

Lago Algo nació con la intención de regenerar la segunda sección del bosque y abrir un programa público de convivencia.

Lago Algo fue construido en 1964, intervenido en 1998 y 2022. (LagoAlgo/Facebook)

La recuperación de la estructura original

El encargo a Naso fue claro: reprogramar el edificio para convertirlo en galería y restaurante, manteniendo visibles sus elementos originales. La obra inició en noviembre de 2021 y abrió en febrero de 2022.

“No teníamos planos, no había información, así que fue como abrir una oficina adentro y desarrollar la obra ahí”, explicó Vargas.

El equipo optó por una intervención mínima. El objetivo fue retirar las capas añadidas a lo largo de los años para mostrar la estructura base y el techo hiperbólico en su totalidad. “Fue un proyecto de mucho quitar. Todas las intervenciones eran de tabla roca. Nosotros la quitamos, quitamos, quitamos”, dijo Vargas.

En el proceso, descubrieron las marcas de las remodelaciones previas. “Nos pareció muy interesante ver las cicatrices que caen en el techo de las distintas intervenciones que se le hicieron al edificio”.