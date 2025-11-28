Cirque du Soleil construye su residencia de la mano de Vidanta en México: el reto de realizar un 'acuario' humano

El resultado se resume en dos palabras: magia y complejidad. Ubicado en el punto más alto de BON (Beauty of nature), el parque de diversiones que abrirá en 2026, el teatro requirió 3,500 toneladas de acero, la mitad de lo que tiene la Torre Eiffel.

Su diseño persigue un delicado equilibrio entre la funcionalidad que exige el show y la fantasía que lo envuelve.

El recinto hace un balance entre la precisión técnica y la fantasía, ambos elementos necesarios para el espectáculo. (Fuente: Obras/Diana Zavala)

Para Hernández, quien coordinó el proyecto, ambos mundos fueron igual de desafiantes: convertir en realidad las ideas de Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta, y del equipo creativo de Cirque du Soleil, al mismo tiempo que llevaba un paso más lejos la experiencia. “Estoy en medio entre defendiendo lo que ellos van a presentar y ayudándole a los demás a que lo hagan realidad”, cuenta.

Malabares del proceso

El primer reto no fue el espectáculo, sino el terreno. La zona elegida para LUDÕ está junto al río Ameca, que cuenta con un historial de inundaciones que también afectaba al poblado más cercano, dice el arquitecto en entrevista con Obras.

En ese espacio se decidió ubicar la estructura emblemática del parque y para poder construir, se levantó una barrera hidráulica que tomó casi dos años y que, de acuerdo el arquitecto, ayudó a evitar que el pueblo continuara anegándose cada temporada.

Solo después de estabilizar el suelo comenzó a hacerse realidad la obra del teatro. La estructura nació al mismo tiempo que se definía la experiencia del público y que Cirque du Soleil ajustaba los requerimientos del espectáculo.

En el teatro se busca que haya una experiencia inmersiva en todos los rincones. (Foto: Obras/Diana Zavala)

El resultado no solo solucionó la parte técnica. También elevó la construcción, lo que le da un protagonismo visual y una intención conceptual. El cascarón del teatro está inspirado en una flor de loto, de donde nacerá el agua de todo BON, lo que guiará también el curso del parque.

En el interior del recinto también se juega con este elemento. Al tratarse de una instalación que trabajará con líquidos y artistas en inmersión, las decisiones más importantes se tomaron desde los primeros planos.

La imagen es difícil de imaginar sin verla. Al estar de pie en el centro del escenario, hay un acuario humano que rodea todo el circuito y en donde especialistas en apnea realizan, también, actos que complementan el show.