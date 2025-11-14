A partir de su experiencia en obra pública y privada, desde centros culturales en colonias vulnerables hasta intervenciones patrimoniales, infraestructura híbrida o viviendas en topografías extremas, la arquitecta resume cinco claves para construir con un enfoque colectivo y democrático.

Gabriela Carrillo busca trabajar en obras públicas y privadas, siempre de manera democrática. (Foto: Nuria Lagarde)

1. Entender cómo se construye: mirar los procesos, no solo el resultado

La arquitectura social no inicia en la forma, sino en el territorio. Para Carrillo, construir implica una "cirugía de espacio abierto": obliga a estudiar la topografía, la biodiversidad, los riesgos naturales, la tenencia de la tierra, el agua, la conectividad y los procesos sociales ya existentes.

Solo así es posible identificar qué conservar, qué reciclar y cómo intervenir sin violentar el sitio.

En su práctica, esto ha significado trabajar con materiales locales, técnicas ancestrales, estructuras ligeras y procesos comunitarios, lo mismo para levantar un pabellón con fibra de agave que para rehabilitar una casona histórica sin reestructuras invasivas.

2. Entender el uso real del espacio según sus usuarios

Una obra social no se diseña desde el plano, sino desde la vida. Gabriela Carillo insiste en leer cómo realmente se habita: quién usa el lugar, a qué hora, para qué actividades, con qué limitaciones y qué aspiraciones tiene la comunidad.

Esto se refleja en proyectos como centros culturales insertos en barrios sin espacio público, donde el edificio debe funcionar simultáneamente como aula, foro, zona de sombra, plaza, refugio climático y punto de encuentro.La flexibilidad deja de ser una cualidad deseable y se vuelve un mecanismo para democratizar el uso: más personas, más actividades, más posibilidades.

Las obras, ya sean casas para una sola familia o parques para comunidades, debe adaptarse a las actividades reales y principales de los usuarios. (Rafael Gamo)

3. La arquitectura como instrumento: facilitar luz, viento y mirada

Carrillo retoma una premisa que aprendió de la tradición maya: la arquitectura no es protagonista, sino un instrumento que amplifica las capacidades del territorio.

Su función es permitir que el viento cruce, que la luz se module, que los vientos se suavicen o intensifiquen, que la mirada alcance horizontes antes ocultos y que la relación con la naturaleza sea respetuosa.

Es una arquitectura que busca desaparecer en el paisaje, operar desde lo mínimo y favorecer atmósferas más que objetos.

Esa idea ha guiado viviendas que se encajan en la topografía, centros comunitarios orientados al norte para evitar calor extremo o estructuras públicas que funcionan como sombra, mirador o captación de lluvia.