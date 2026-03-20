El Mundial, más allá de un evento deportivo, reconfigura la arquitectura de la CDMX

La construcción de vivienda para los equipos olímpicos, la creación de estadios, la implementación de monumentos, e incluso cambios en la identidad gráfica de la ciudad son visibles todavía.

El Estadio Azteca se construyó para la Copa Mundial Fifa de 1970. (Carlos Perez Gallardo/REUTERS)

Hoy, de cara al Mundial de 2026, ese proceso vuelve a repetirse. Desde iniciativas como Open House, que se lleva a cabo del 17 al 22 de marzo, el objetivo es documentar ese momento intermedio.

“Lo que estamos intentando es justamente crear una imagen de los cambios que vienen, de dónde nos encontramos y qué proyectos nos están permitiendo que tengamos mejoras a la ciudadanía”, explica en entrevista.

La arquitectura, en ese sentido, se convierte en un registro físico de esos cambios.

De la infraestructura a los espacios cotidianos

La preparación para un evento de este tipo suele asociarse con grandes obras: estadios, aeropuertos o sistemas de transporte. Sin embargo, el impacto se extiende a otras escalas.

En la ciudad, las intervenciones incluyen desde proyectos de movilidad hasta la renovación de espacios públicos. También se observan ajustes en edificios existentes, que se adaptan a nuevas condiciones de uso.

“Nos vamos a encontrar con urbanismo, nos vamos a encontrar con movilidad, nos vamos a encontrar con espacios nuevos que están proponiendo avances en sustentabilidad y en tecnología”, detalla Mariela Martínez.