La contratación en diseño de interiores disminuyó casi 4% en un año

En el mismo periodo, el salario promedio se ubicó en 5,600 pesos mensuales, una caída de 12.8% frente a los 6,430 pesos del trimestre anterior.

La brecha entre la popularidad del diseño en internet y la contratación real de interioristas también tiene relación con ideas equivocadas sobre la profesión. Desde la percepción de que es un servicio exclusivo para viviendas de alto valor hasta la creencia de que solo consiste en elegir muebles o colores, varios mitos influyen en la decisión de contratar o no a un profesional.

Para Darinka Miramón, fundadora de Darinka Miramón Arquitectura , esas percepciones aún influyen en el sector. “El principal mito es que el interiorismo es un servicio exclusivo para alto poder adquisitivo”, explicó en entrevista.

El interiorismo más allá de la decoración

El diseño de interiores se contrata en distintos tipos de proyectos, aunque desde hace algunos años la vivienda domina el mercado. Darinka Miramón señala que entre 60 y 70% de los proyectos de interiorismo corresponden al ámbito residencial, tanto en despachos jóvenes como en firmas con trayectoria. Aunque, en el caso de la Ciudad de México, la labor también es demandada para el comercio y oficinas.