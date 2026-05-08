El descanso se vuelve un lujo: la industria ya mueve 6.8 billones de dólares y transforma al diseño hotelero

El organismo identifica al turismo de bienestar y al wellness real estate como dos de los sectores con mayor crecimiento dentro de la economía, impulsados por consumidores que buscan experiencias ligadas al entorno, la salud mental y el retiro personal.

La transformación no sólo ocurre en spas o centros de relajación. También modifica la manera en que se diseñan hoteles, desarrollos turísticos y espacios de hospedaje.

Elementos antes asociados al lujo, como oficinas privadas, mobiliario corporativo o interiores completamente cerrados pensados en la privacidad, comienzan a perder protagonismo frente a patios abiertos, terrazas, vegetación, iluminación natural y espacios pensados en reducir los estímulos, pero aumentar el bienestar sensorial.

Eliminar espacios de trabajo e integrar de descanso "obliga" a los huéspedes a desconectar. (Foto: Cortesía)

El Global Wellness Institute señala que el bienestar dejó de entenderse como un estado pasivo y comenzó a relacionarse con “la búsqueda activa” de actividades, decisiones y estilos de vida ligados a la salud física y mental.

El reporte también sostiene que los factores ambientales y de estilo de vida influyen entre 80% y 90% en los riesgos de salud y resultados físicos de las personas.

Ese cambio comienza a reflejarse en la arquitectura turística.