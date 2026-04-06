El despacho de arquitectura que transformará los estadios del Mundial 2026 para cumplir los estándares de la FIFA

El Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) cumplirá 60 años cuando suene el silbato del primer partido del Mundial 2026 en México. Ningún otro recinto en el mundo habrá albergado cuatro Copas del Mundo . Esa cifra, sin embargo, también describe el reto: seis décadas de historia acumulada que deben convivir con los estándares que la FIFA exige hoy a cualquier sede del torneo más visto del planeta.
Partho Dutta conoce bien esa tensión. Como socio y diseñador principal de Populous , una de las firmas de arquitectura deportiva más importantes del mundo, lleva más de 25 años proyectando estadios en cuatro continentes.
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El arquitecto fue designado como uno de los líderes a cargo del seguimiento de las reformas en algunas de las sedes principales para 2026. Su firma trabaja en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), el Estadio BBVA en Monterrey y el Estadio Akron en Guadalajara.
En una entrevista para Obras de Expansión, Dutta describió cómo se diseña un Mundial cuando no hay un solo ladrillo nuevo en juego.
La pasión de los aficionados, especialmente los de México, son probablemente los más apasionados y queridos en el mundo. Esperamos que los fans vivan un gran evento mundialista con sus amigos y familia.
Partho Dutta, socio de Populous.
Para el Mundial 2026 no se construyeron nuevos estadios
La edición 2026 del torneo es, en términos de construcción, la más austera en décadas. Los 16 recintos de México, Estados Unidos y Canadá son edificios preexistentes. Sus edades van de seis a 60 años. Ninguno se levantó para este Mundial.
"Con el objetivo de la responsabilidad ambiental, la Copa Mundial de la FIFA 2026 no construye nuevos estadios, sino que renueva edificios existentes con la meta de un evento mundial de clase global y sustentable", dijo Partho Dutta.
Eso convierte al torneo, según Dutta, en el ejercicio de renovación sustentable más amplio realizado para un evento global.
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La tendencia apunta más allá de 2026. Dutta mencionó que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tampoco contemplan la construcción de nuevos recintos. Aunque no asegura si este modelo se volverá norma, los grandes eventos empiezan a cuestionar la lógica de construir para después abandonar.
Qué pide la FIFA y qué espera el espectador
Dentro de este panorama, más allá de la capacidad, un estadio de clase mundial implica hoy una serie de condiciones que van desde la visibilidad sin obstrucciones hasta la oferta gastronómica y la infraestructura tecnológica.
Dutta trazó una distinción entre lo que espera el espectador de acceso general y lo que demanda el público prémium y señaló que ambas capas deben funcionar en simultáneo.
Para el público general, la referencia es la experiencia familiar: patios de comida, bares, sanitarios suficientes y acceso para todas las edades.
Para el segmento prémium, el estándar sube: restaurantes de firma, lounges con propuestas únicas en zonas que antes no generaban valor y productos que crean lo que el arquitecto llama una escalera de oferta diferenciada dentro del mismo recinto.
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A eso se suma la dimensión tecnológica. Los videoboards de gran formato ya son parte del mobiliario básico de cualquier sede internacional.
Pero la evolución reciente va más lejos con pantallas personalizadas por asiento que permiten al espectador seguir repeticiones en su lugar mientras el partido continúa en la cancha, techos móviles o de membrana transparente (ETFE, siglas en inglés del Etileno Tetrafluoroetileno) que eliminan cancelaciones por lluvia, además de canchas deslizables que protegen el pasto natural mientras el estadio se usa para conciertos u otros eventos.
Cada momento en el estadio y sus alrededores es un momento para redes sociales. Por eso, contar con una infraestructura robusta de conectividad es esencial para que los aficionados vivan el evento en directo mientras lo comparten.
Partho Dutta, socio de Populous.
La seguridad también cambió de escala. El perímetro de revisión comienza hoy mucho antes de las puertas del estadio, cuando los aficionados y sus pertenencias pasan controles desde el punto donde descienden del transporte público o privado, creando una zona segura entre ese perímetro externo y el recinto.
Dentro del estadio, hay múltiples niveles de segmentación, con el mayor nivel de control reservado para el campo de juego.
Los retos de renovar con miras a la sustentabilidad
Adaptar un edificio existente a estándares de sustentabilidad es técnicamente más difícil que proyectarlo desde cero, reconoció Dutta.
En un edificio nuevo, los criterios ambientales se incorporan desde la primera línea del diseño. En uno existente, hay que encontrar dónde encajan sin comprometer la estructura.
La dificultad, sin embargo, no es uniforme, depende del estado del edificio. Cada recinto requiere un diagnóstico propio, las intervenciones no siguen una plantilla única, sino que se calibran a partir del estado del edificio y de lo que la FIFA pide puntualmente en cada categoría, espectadores, jugadores, prensa, operaciones.
El miembro de Populous citó como referente el Climate Pledge Arena en Seattle. La firma convirtió un recinto ya existente en el primero de su tipo en obtener certificación Net Zero en el mundo.
Para el Mundial 2026, las estrategias declaradas incluyen materiales sustentables, captación de agua pluvial y sistemas constructivos de menor impacto ambiental.
"El objetivo es usar materiales y métodos de construcción sustentables en las renovaciones para alcanzar o superar los estándares de sustentabilidad que establece la FIFA para el Mundial 2026", mencionó.
Los sistemas modulares y temporales juegan un papel creciente en ese esquema. Su uso se extendió en eventos como la Fórmula 1, los Juegos Olímpicos, el cricket y el fútbol, impulsado por la velocidad de instalación y el costo relativo más bajo frente a la construcción permanente.
"A medida que las tecnologías muestren mejoras aceleradas, estos sistemas se volverán esenciales en el desarrollo de recintos para grandes eventos", agregó.
El caso de los estadios mexicanos
Las tres sedes mexicanas tienen perfiles distintos. El Azteca carga con la historia más larga. El Akron de Guadalajara abrió en 2010. El BBVA de Monterrey, inaugurado en 2015, tiene una particularidad adicional: lo diseñó Populous.
Intervenir en un proyecto propio genera una dinámica diferente. El BBVA fue construido desde el inicio con parámetros FIFA, por lo que las adecuaciones para 2026 retomaron ese mismo marco sin necesidad de replantear el concepto arquitectónico.
"El concepto y enfoque original que el equipo de diseño desarrolló con el cliente es sólido. La aproximación a las renovaciones no cambió ese enfoque, acomodó los requerimientos de la FIFA y del estadio dentro de la propuesta original", explicó.
En términos generales, los estadios mexicanos son recintos con una larga trayectoria en eventos internacionales que requieren actualización para alcanzar los estándares globales actuales.
Señaló que las propiedades ya iniciaron ese proceso y que el Mundial será la primera muestra pública de los resultados.
"Las propiedades de estadios en México ya comenzaron ese camino y el Mundial FIFA 2026 mostrará muchos recintos de alto nivel", dijo Partho Dutta , en entrevista con Obras de Expansión.
El Mundial como detonador urbano
Los efectos del torneo se extienden más allá de las canchas. Dutta señaló que los eventos de esta magnitud generan mejoras en autopistas, transporte masivo, aeropuertos, estaciones de tren y metro, además del incremento en la oferta hotelera para absorber el flujo de los visitantes.
Como precedente de transformación más duradera, el arquitecto mencionó la Major League Soccer: la liga profesional de fútbol en Estados Unidos surgió como resultado del impulso que dejó el Mundial de 1994 en ese país.
Es el tipo de efecto que un torneo puede dejar cuando el ecosistema deportivo está preparado para capitalizarlo.
En cuanto al legado específico de 2026, Populous diseña las intervenciones con una segunda etapa en mente. Todos los recintos tienen un plan que se activará una vez concluido el torneo, con mejoras adicionales pensadas para los aficionados locales. El Mundial es, en ese sentido, el arranque de un proceso más largo.
"El Mundial 2026 debería ser el inicio de mejoras en la infraestructura de estadios y entrenamiento deportivo. Todos los estadios tienen un plan de legado que comenzará a implementarse después de la Copa", dijo Partho Dutta.
El especialista recomendó también una evaluación posevento en cada sede para definir los siguientes pasos, dado que las demandas de espectadores, clubes y organismos deportivos evolucionan de manera continua. Las intervenciones actuales serán suficientes para el torneo, precisó, pero el trabajo no termina ahí.