El despacho de arquitectura que transformará los estadios del Mundial 2026 para cumplir los estándares de la FIFA

El arquitecto fue designado como uno de los líderes a cargo del seguimiento de las reformas en algunas de las sedes principales para 2026. Su firma trabaja en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), el Estadio BBVA en Monterrey y el Estadio Akron en Guadalajara.

En una entrevista para Obras de Expansión, Dutta describió cómo se diseña un Mundial cuando no hay un solo ladrillo nuevo en juego.

La pasión de los aficionados, especialmente los de México, son probablemente los más apasionados y queridos en el mundo. Esperamos que los fans vivan un gran evento mundialista con sus amigos y familia. Partho Dutta, socio de Populous.

Partho Dutta es el responsable de dar seguimiento a las renovaciones de los estadios para el Mundial 2026. (Foto: Populous)

Para el Mundial 2026 no se construyeron nuevos estadios

La edición 2026 del torneo es, en términos de construcción, la más austera en décadas. Los 16 recintos de México, Estados Unidos y Canadá son edificios preexistentes. Sus edades van de seis a 60 años. Ninguno se levantó para este Mundial.

"Con el objetivo de la responsabilidad ambiental, la Copa Mundial de la FIFA 2026 no construye nuevos estadios, sino que renueva edificios existentes con la meta de un evento mundial de clase global y sustentable", dijo Partho Dutta.

Eso convierte al torneo, según Dutta, en el ejercicio de renovación sustentable más amplio realizado para un evento global.