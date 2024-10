Cómo incluir a empresas pequeñas y medianas en la construcción de obra pública

Luis Méndez Jaled, presidente del organismo, señala que esta situación afecta principalmente a las empresas más pequeñas del sector. "Respecto a las obras que hizo el Ejército, ascienden al 20% del presupuesto", explicó.

Más allá de las Fuerzas Armadas, hay nombres de empresas que se repitieron, principalmente en las obras emblemáticas, de acuerdo a Compranet y la SHCP:

Tren Maya: Este proyecto busca conectar cinco estados del sureste mexicano con una red ferroviaria de 1,525 km. Las empresas más involucradas son Grupo Carso, Mota-Engil, ICA, Azvi, Gami, FCC Construcción, CCC, Gavil, Construcciones Urales y Operadora CICSA. La inversión estimada se sitúa alrededor de los 500,000 millones de pesos, con participación de recursos públicos y privados.

El Tren Maya es la magna obra del sexenio de López Obrador. (Foto: Presidencia)

Refinería Dos Bocas: Localizada en Paraíso, Tabasco, esta refinería es una de las obras más costosas, con un presupuesto inicial de 8,900 millones de dólares, aunque los sobrecostos la elevaron a más de 311,000 millones de pesos. Las empresas clave en el proyecto incluyen Pemex, ICA Fluor, Samsung Engineering y KBR​

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA): La Sedena lideró la construcción del AIFA, con la colaboración de subcontratistas como Cicsa en su acceso vehicular. La terminal aérea en total requirió una inversión de 75,000 millones de pesos y se inauguró en marzo de 2022​.

Tren Interurbano México-Toluca: Esta obra se ha prolongado por varios sexenios, pero avanzó significativamente en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Grupo Carso, Idinsa, Azvi e ICA han sido los principales contratistas, con un presupuesto que pasó de 38,000 millones de pesos a 59,000 millones debido a retrasos y ajustes en el diseño​.

El Tren Insurgente se seguirá ampliando en los próximos meses. (Foto: Presidencia)

Carreteras y autopistas: Más de 10,000 km de nuevas carreteras y autopistas se construyeron o modernizaron durante el sexenio, con contratistas como La Peninsular, Grupo México, Gami, Vise y Constructora Teya.

El problema de la concentración de contratos no es nuevo. Durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, específicamente en 2017, se registró el mayor porcentaje de adjudicaciones directas para obra pública, con un 30.3% del total de contratos otorgados bajo esta modalidad.

Sin experiencia, sin proyectos

La exclusión de las pequeñas y medianas empresas de la construcción en los grandes proyectos de infraestructura tiene diversas causas. Una de las principales razones es la complejidad de los requisitos establecidos en las licitaciones públicas.

En los lineamientos de los concursos no se pueden incluir empresas pequeñas o medianas porque ciertos requisitos contemplan que las compañías tengan experiencia en grandes obras. Esta situación crea un círculo vicioso donde las empresas más pequeñas no pueden acceder a proyectos de mayor envergadura debido a la falta de experiencia, pero tampoco pueden adquirir esa experiencia si no se les permite participar en dichos proyectos.

Por ejemplo, en el caso de los concursos para participar en la obra del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pidió, como requisitos técnicos: