El auge de la hotelería de lujo en México: ¿Qué impulsa su crecimiento?

"Hoy hay esta relación hotel y residencial brandeados. Si yo hago un hotel Montage y tengo residencias que voy a vender, se vuelve bien atractivo como negocio. Tienes el hotel que te ancla el producto, un hotel de lujo que te ancla tu producto y tú vendes residencias que están brandeadas y están operadas por el mismo hotel", añade Andrés Cajiga.

Esta tendencia es particularmente notable en Los Cabos, donde las residencias alcanzan precios muy elevados, orientadas principalmente al mercado estadounidense. "Son precios no para todos, o sea, pocos inversionistas mexicanos, mucho enfocado en los americanos", indica Cajiga.

Arquitectura que respeta el entorno

Los nuevos desarrollos hoteleros de lujo en México apuestan por una arquitectura contextual y atemporal que armoniza con su entorno. Los arquitectos deben considerar factores como la orientación solar, la ventilación natural y la selección de materiales duraderos que requieran poco mantenimiento a largo plazo.

Esta visión contrasta con enfoques más folclóricos o caricaturizados de lo mexicano, apostando por espacios bien diseñados y funcionales que perduran en el tiempo mientras los interiores pueden renovarse con mayor frecuencia siguiendo las tendencias.

"En los hoteles, el lujo te lo va a dar el espacio. Los interiores sí pueden ser un poco más efímeros, porque digamos que es algo que te puede llegar a cansar y son modas", añade.

"Hacia donde realmente se está enfocando el hotel de lujo es más hacia la experiencia, hacia esa experiencia que pueden tener los usuarios", explica Patxi Borbolla.

Esta nueva concepción del lujo trasciende los acabados suntuosos y se centra en proporcionar experiencias memorables vinculadas al entorno natural, la gastronomía local y las tradiciones de cada destino. Los hoteles buscan integrarse al paisaje en lugar de imponerse sobre él.

"Creo que cuidar el lugar para mí es muy importante. Que respetemos el lugar, que respetemos la naturaleza, la topografía, y que te sientas más como una arquitectura que logró mimetizarse, logró integrarse al lugar, más que una arquitectura que llegó a imponerse en este terreno", señala Andrés Cajiga, cofundador de Alia.

La arquitectura hotelera en México busca inmiscuirse en su contexto, pero con diseños atemporales. (Foto: Alia)

Sustentabilidad y tecnología: pilares del nuevo lujo

La sustentabilidad ha dejado de ser un elemento opcional para convertirse en parte fundamental de los proyectos hoteleros de lujo. El uso de materiales locales, sistemas de reciclaje de agua, energías renovables y un diseño que reduzca el consumo energético son ahora estándares del sector.

"La sustentabilidad es parte ya importantísima de este segmento, junto con la experiencia. O sea, el lujo ya es experiencia", afirma Patxi Borbolla.

Los huéspedes valoran cada vez más estas prácticas sostenibles, mientras que para los inversionistas representan ahorros significativos en los costos operativos a largo plazo.

"Algo que antes era un nice to have hoy ya es una necesidad. O sea, ya estos temas de tecnología y sustentables ya son parte per se de los proyectos como tal", señala.

Paralelamente, la tecnología juega un papel crucial en la experiencia del huésped. Desde el check-in mediante códigos QR hasta el control personalizado de la iluminación, temperatura y música de las habitaciones a través de aplicaciones móviles.

"La tecnología también cada vez es más importante en cuanto a cómo el huésped interactúa con esta para tener los ambientes, por ejemplo, en su habitación que él desea, la iluminación, la música, el control del aire o las mismas cortinas", explica Patxi Borbolla.