Así es como Interceramic planea duplicar ingresos antes de 2030

En este nuevo esquema, el valor de la empresa ya no está ligado a su cotización bursátil. "El valor es la empresa vista de adentro: la marca, la tecnología, los colaboradores", explicó.

En 2024, los ingresos de Interceramic fueron de 11,130 millones de pesos. Dos años antes alcanzaron 14,013 millones.

La operación obtuvo un financiamiento por 640 millones de dólares, encabezado por ArtCap Strategies. Los recursos permitieron respaldar la Oferta Pública de Adquisición lanzada por Holding Lupo Corporation y refinanciar la deuda corporativa existente.

Además, contó con la participación de bancos como BBVA, Bladex y BNP Paribas, entre otros. Para Almeida, el respaldo de estas entidades fue clave para ejecutar un plan financiero a largo plazo. "A la hora de la hora, había apetito", señaló.

Proyecto 2030

La estrategia operativa incluye una línea de productos que busca diferenciarse a través del diseño, la durabilidad y la tecnología, dice Almeida. Para ello, Interceramic desarrolló materiales que imitan acabados como mármol y madera.

"Parece mármol, pero es un producto muy superior. No se mancha, no se raya, no le afecta la humedad", explicó el directivo.

A la par, el programa Planeta Interceramic estructura sus acciones en tres ejes: medio ambiente, responsabilidad social y condiciones laborales. Entre sus proyectos ambientales destaca la restauración de arrecifes de coral en la Riviera Maya.

En el ámbito social, la empresa opera la Fundación Vida Digna, centrada en salud y educación para niños rarámuris de la Sierra Tarahumara.

En sus operaciones industriales, Interceramic cuenta con certificaciones de sustentabilidad en procesos y productos. La empresa prioriza materias primas y procesos que reduzcan el impacto ambiental.

Planeación a largo plazo

La nueva estructura permite establecer metas sin depender de los ritmos del mercado bursátil. "Puedes planear muy bien a largo plazo. Sabes que vas a tener un año lento, uno bueno, otro lento, pero estás viendo a cinco años", dijo Almeida.

Según el CEO, el rumbo de la empresa responde a una visión de continuidad. "No queremos vender. Vamos a consolidar bien a la empresa y seguir adelante de esta forma", afirmó.

Aunque el entorno económico en México muestra estancamiento, la compañía proyecta que el crecimiento de la demanda por productos de mayor valor agregado permitirá avanzar hacia sus metas.