Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Construcción

Crece el empleo de mujeres en la construcción, pero persiste la brecha de género

Las mujeres fueron 97,411 en construcción en 2024, solo 16.6% del personal ocupado nacional.
lun 08 diciembre 2025 03:14 PM
Las mujeres ganan terreno en la construcción, pero la brecha de género aún es grande en oportunidades y sueldo
Las mujeres representan poco más de 16% de los trabajadores del sector. (FG Trade Latin/Getty Images)

La equidad de género en la empleabilidad de la industria de la construcción en México está rezagada. Mientras que a nivel general en México las mujeres representan más de 46% de la población económica activa, en 2024 para este sector en particular su participación fue de apenas 16.6%, de acuerdo con la más reciente Encuesta Anual de Empresas Constructoras (EAEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra representa a 97,411 mujeres que participaron en esta industria, un aumento de más de 7,000 frente a 2023, año en el que su proporción fue de 15.7%.

Publicidad

A pesar del avance, los hombres continúan con la mayor concentración en la industria con 83.4% de la plantilla laboral formal e informal, dentro de un universo de 586,000 empleos generados en el año en la industria.

El comportamiento se repite al observar la distribución del trabajo por horas. Las mujeres realizaron 253 millones de horas en 2024, es decir, 16.8% del total. La proporción es similar a la que se registra en ocupación y mantiene niveles muy cercanos a los de 2022 y 2023.

Los hombres sumaron 1,253 millones de horas, una representación de 83.2%.

Dónde se ubican las mujeres en la construcción

El subsector de Edificación es el que más mujeres emplea. La encuesta indica que 42,339 trabajadoras participaron en actividades relacionadas con la construcción de vivienda, edificaciones no residenciales y otros inmuebles en 2024.

Este segmento también ocupa al mayor número de hombres, aunque con una diferencia amplia: 219,129 en el mismo periodo.

El segundo subsector con participación de mujeres relevante es el de obras de ingeniería civil, que incluye carreteras, puentes o infraestructura de gran escala.

Aquí se contabilizaron 36,197 trabajadoras en 2024, número que aumentó cada año desde 2022. El total de personal en esta categoría creció 3.9% en 2024, lo que refleja un dinamismo estable en esta vertiente del sector.

Finalmente, los trabajos especializados para la construcción reunieron 18,875 mujeres, en labores como instalación, acabados o montaje técnico de obra.

El orden de participación, primero edificación, después infraestructura pesada y al final actividades especializadas, se conserva tanto para mujeres como para hombres, aunque en proporciones muy distintas entre uno y otro grupo.

Te recomendamos:

naves-industriales
Desarrollo Inmobiliario

Vallejo, la puerta de entrada a la logística en CDMX que está inconclusa

Crecimiento con diferencias internas

El desempeño de cada subsector no solo muestra la distribución del personal. También evidencia contrastes en productividad y flujo de obra que influyen en el tipo de empleo disponible.

En 2024, Edificación tuvo un crecimiento de 5.2% en su valor de producción, mientras que obras de ingeniería civil se contrajeron 7.6% después de un fuerte avance en 2023. Los trabajos especializados aumentaron 6.7%.

Ingresos y nivel educativo

La diferencia entre hombres y mujeres también se observa en las remuneraciones totales del sector. En 2024, las mujeres recibieron 17.4% del monto destinado a salarios en la construcción, mientras que los hombres concentraron 82.6%.

En valores absolutos, las remuneraciones para ellas sumaron 22,381 millones de pesos, frente a 105,116 millones para los trabajadores hombres.

El análisis de remuneraciones medias indica que la brecha se acentúa en algunos subsectores. En 2024, las remuneraciones en obras de ingeniería civil crecieron 19%, una variación más amplia que en edificación, que registró solo 1% de aumento.

Una diferencia adicional se encuentra en la educación del personal ocupado. Entre las mujeres, la mayoría cuenta con estudios superiores: 51.2% del total.

Entre los hombres, el nivel más frecuente es la educación básica, con 46.1%. Ambos grupos comparten una proporción similar de personas con educación media.

El crecimiento del empleo de mujeres en la construcción avanza de manera sostenida año con año. Lo mismo ocurre con las horas trabajadas y con la cantidad de incorporadas a distintos subsectores. Sin embargo, la proporción del personal ocupado se mantiene estable y distante de la masculina.

Publicidad

Tags

construcción

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad