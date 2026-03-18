Construcción e inmobiliario aceleran su digitalización ante rezagos históricos

Para que esta transformación haya comenzado hicieron falta dos voluntades, empresas de tecnología que apostaran por crear herramientas enfocadas 100% en estos sectores, y compañías que se atrevieran a implementarlas.

Aunque se ha avanzado, persisten los retos en las industrias, principalmente vinculados al desconocimiento de su potencial.

Una adopción que acelera

En 2018 el índice de digitalización de la construcción apenas alcanzaba 5%, mientras que industrias como la química o la farmacéutica superaban el 20%, lo que evidenciaba la brecha tecnológica del sector.

Pero su adopción, aunque no es nueva, muestra una aceleración en los últimos años. La expansión de herramientas digitales, y en particular de inteligencia artificial, cambia el ritmo de integración.

“Si no aplican inteligencia artificial en su desarrollo o en su operación, están muertos”, señala Bruno Lerer, fundador de la plataforma de gestión de proyectos inmobiliarios Lebane.

Esa percepción contrasta con la resistencia inicial que generaban estas herramientas. De acuerdo con el directivo, hace tres años existía mayor desconfianza sobre el uso de datos. Hoy, la necesidad de optimizar procesos impulsa su adopción.