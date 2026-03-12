La construcción de vivienda crece en el sureste de México, pero 75% es en solo cuatro municipios

La construcción de vivienda en el sureste mexicano crece. Sin embargo, la mayor parte de los desarrollos se concentra en los mismos lugares desde hace años.
Cancún, Mérida o Playa del Carmen, en Quintana Roo y Yucatán, destacan como los principales focos de producción, lo que coincide con su papel de polos turísticos y de crecimiento urbano de la región, de acuerdo con datos del Registro Único de Vivienda (RUV).
Al mismo tiempo, entidades como Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche o Chiapas permanecen rezagadas en la construcción de vivienda dentro del sur-sureste.