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Desarrollo Inmobiliario

La construcción de vivienda en el sureste crece, pero 75% se concentra en cuatro municipios

Benito Juárez, Mérida, Solidaridad y Kanasín, de vocación turística, son los lugares en donde hay mayor producción de vivienda.
jue 12 marzo 2026 04:39 PM
La construcción de vivienda crece en el sureste de México, pero 75% es en solo cuatro municipios
Municipios como Mérida en Yucatán o Benito Juárez en Quintana Roo concentran la construcción de la vivienda en la región. (flavijus/Getty Images)

La construcción de vivienda en el sureste mexicano crece. Sin embargo, la mayor parte de los desarrollos se concentra en los mismos lugares desde hace años.

Cancún, Mérida o Playa del Carmen, en Quintana Roo y Yucatán, destacan como los principales focos de producción, lo que coincide con su papel de polos turísticos y de crecimiento urbano de la región, de acuerdo con datos del Registro Único de Vivienda (RUV).

Al mismo tiempo, entidades como Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche o Chiapas permanecen rezagadas en la construcción de vivienda dentro del sur-sureste.

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Durante 2025, el último año completo disponible, en la región se construyeron 16,769 viviendas, de las cuales 75.3% se concentró en cuatro municipios: Benito Juárez, Mérida, Solidaridad y Kanasín.

Más abajo aparecen ciudades como Tapachula, Cozumel o Tuxtla Gutiérrez, que también registran desarrollos, aunque con un volumen menor.

La concentración territorial no es reciente. Las mismas ciudades aparecen de forma constante entre los municipios con mayor producción desde al menos 2013.

Esto ocurre a pesar de que desde ese año la producción total de vivienda en la región cayó alrededor de 44%, de acuerdo con los datos del RUV.

A lo largo de ese periodo, otros municipios cercanos a estos polos urbanos también se incorporaron al mapa de nuevos desarrollos, como Kanasín, Umán o Tulum.

Sin dejar de lado el liderazgo de Cancún: Benito Juárez suma más de 91,000 viviendas registradas entre 2013 y 2026, de un total regional de 166,494 unidades.

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Un mercado dominado por vivienda media

Por la naturaleza de estos destinos, la mayor parte de la vivienda que se construye corresponde a los segmentos tradicional y medio que van de los 713,000 pesos a los 2.6 millones de pesos. En 2025, por ejemplo, ambos sumaron más de 14,000 unidades dentro de la producción regional.

La vivienda de interés social representó una proporción menor dentro del total, mientras que el segmento residencial registró volúmenes todavía más reducidos.

En la región, además, el desarrollo horizontal, es decir, las casas, continúa predominando. Aun así, la vivienda vertical comienza a aparecer en más proyectos urbanos vinculados a ciudades en expansión.

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El volumen de vivienda en el sur-sureste también presenta cambios a lo largo de los años.

Entre 2013 y 2016, la región registró algunos de los niveles más altos de producción. Después, el número anual de viviendas comenzó a disminuir y desde entonces se mantiene en niveles menores.

A pesar de esas variaciones, el patrón territorial se mantiene constante: el crecimiento de la vivienda nueva continúa concentrándose en pocos municipios, en especial en la península de Yucatán y en el corredor turístico del Caribe mexicano.

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