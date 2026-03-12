La construcción de vivienda crece en el sureste de México, pero 75% es en solo cuatro municipios

Durante 2025, el último año completo disponible, en la región se construyeron 16,769 viviendas, de las cuales 75.3% se concentró en cuatro municipios: Benito Juárez, Mérida, Solidaridad y Kanasín.

Más abajo aparecen ciudades como Tapachula, Cozumel o Tuxtla Gutiérrez, que también registran desarrollos, aunque con un volumen menor.

La concentración territorial no es reciente. Las mismas ciudades aparecen de forma constante entre los municipios con mayor producción desde al menos 2013.

Esto ocurre a pesar de que desde ese año la producción total de vivienda en la región cayó alrededor de 44%, de acuerdo con los datos del RUV.

A lo largo de ese periodo, otros municipios cercanos a estos polos urbanos también se incorporaron al mapa de nuevos desarrollos, como Kanasín, Umán o Tulum.

Sin dejar de lado el liderazgo de Cancún: Benito Juárez suma más de 91,000 viviendas registradas entre 2013 y 2026, de un total regional de 166,494 unidades.