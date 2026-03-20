CDMX tiene al menos 1,300 edificios vulnerables estructuralmente y hay amenazas 'ocultas' que los rodean

Monitoreo constante y diagnósticos de especialistas pueden prever debilitamientos y evitar que los edificios y sus habitantes corran peligro en el futuro.

Los “otros” riesgos de los edificios

La vulnerabilidad de los edificios en la mayoría de las ocasiones no es visible, pero se puede prever de acuerdo a las influencias a las que están expuestos.

Felipe Martínez Valle, CEO de Huella Estructural, dice que el agua es uno de los factores que puede degradar la resistencia de un edificio.

“No es instantáneo, pero paulatinamente sí. Con el tiempo puede afectar la estructura”, dice Felipe Martínez.

Otro de los elementos que influyen en el debilitamiento de una edificación son las construcciones aledañas. Felipe Martínez explica que si a lado de un edificio se construye uno grande, que implique excavaciones, puede afectar al inmueble que ya está en la zona. “Construcciones del Metro o ampliaciones no autorizadas también impactan”, detalla.