El sector se divide en tres grandes segmentos: contratistas especializados, construcción de edificios y obras de ingeniería civil. El primero concentra cerca de 59.4% de la actividad, seguido por la edificación con 33.9% y la ingeniería civil con 6.7%.
En términos de actividad, los proyectos institucionales y comerciales concentran más de la mitad de las horas trabajadas, mientras que el resto se distribuye entre vivienda, infraestructura vial e industria.
Este perfil del sector explica la diversidad de perfiles requeridos y la necesidad de trabajadores con distintos niveles de especialización.
Mientras tanto, México enfrenta una caída en la contratación de trabajadores de la construcción. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), el índice de personal ocupado en la industria pasó de 111.8 en 2006 a 80.8 en enero de 2026. Mientras que de obreros en particular el indicador se movió de 120.3 a 89.1.
Una movilidad laboral en expansión
La presencia de trabajadores mexicanos en Québec no es nueva. De acuerdo con la Delegación General, la comunidad mexicana forma parte de los principales grupos de América Latina en la provincia.
“Ya hay muchos trabajadores y trabajadoras en diferentes industrias en Québec”, dijo Esquivel.
El programa de reclutamiento busca ampliar esta participación en sectores donde la demanda supera la oferta local. La estrategia se apoya en vínculos institucionales, plataformas digitales y colaboración con centros de formación técnica.