La convocatoria actual , cuyo cierre está previsto para el 23 de abril, contempla perfiles técnicos y operativos, con requisitos centrados en la experiencia laboral y la formación técnica. El proceso se realiza a través de plataformas oficiales y no implica intermediarios ni costos para los candidatos.

La búsqueda de trabajadores de Canadá

El contexto de esta estrategia se encuentra en el propio mercado laboral de Québec. La industria de la construcción emplea a 269,800 trabajadores, lo que representa 6.4% del empleo total en la provincia y 7% de su Producto Interno Bruto (PIB).

En los últimos años, el sector registró un crecimiento impulsado por la construcción residencial y la inversión pública en infraestructura. Sin embargo, la demanda de mano de obra continúa.

Según Esquivel, la provincia proyecta la necesidad de decenas de miles de trabajadores adicionales por año en la industria, en distintos niveles de especialización.

Esta necesidad se da en un panorama en el que la mayoría de los empleos en construcción son de tiempo completo (93.8%) y donde más de la mitad de los trabajadores cuentan con formación postsecundaria o técnica.

La combinación entre demanda sostenida y características del mercado laboral ha llevado a Québec a buscar talento fuera de sus fronteras.