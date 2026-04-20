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Construcción

Déficit de 16,000 trabajadores de la construcción en Québec impulsa la búsqueda de talento mexicano

La especialización de los trabajadores de México los hace atractivos para cubrir los espacios canadienses, por lo que el programa facilitará los trámites migratorios de los obreros y sus familias.
lun 20 abril 2026 02:08 PM
trabajadores de construcción
El gobierno de Québec ofrece vacantes para trabajadores mexicanos. Podrán llevar a su familia consigo. (Foto: lisegagne/Getty Images)

La capacidad y especialización de los trabajadores de la construcción en México despierta interés en lugares como Québec, Canadá, donde estas características responden a la demanda de mano de obra en el sector. En esa provincia se estima un déficit anual de 16,000 trabajadores con ese perfil.

Ante este escenario, el gobierno de la ciudad canadiense lanzó una convocatoria para reclutar talento desde México. De acuerdo con Israel Esquivel Gómez, agregado de Movilidad Internacional de la Delegación General de Québec en México , las iniciativas se realizan desde hace al menos cinco años y forman parte de un esquema gubernamental orientado a cubrir vacantes específicas en sectores prioritarios como la construcción.

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La convocatoria actual , cuyo cierre está previsto para el 23 de abril, contempla perfiles técnicos y operativos, con requisitos centrados en la experiencia laboral y la formación técnica. El proceso se realiza a través de plataformas oficiales y no implica intermediarios ni costos para los candidatos.

La búsqueda de trabajadores de Canadá

El contexto de esta estrategia se encuentra en el propio mercado laboral de Québec. La industria de la construcción emplea a 269,800 trabajadores, lo que representa 6.4% del empleo total en la provincia y 7% de su Producto Interno Bruto (PIB).

En los últimos años, el sector registró un crecimiento impulsado por la construcción residencial y la inversión pública en infraestructura. Sin embargo, la demanda de mano de obra continúa.

Según Esquivel, la provincia proyecta la necesidad de decenas de miles de trabajadores adicionales por año en la industria, en distintos niveles de especialización.

Esta necesidad se da en un panorama en el que la mayoría de los empleos en construcción son de tiempo completo (93.8%) y donde más de la mitad de los trabajadores cuentan con formación postsecundaria o técnica.

La combinación entre demanda sostenida y características del mercado laboral ha llevado a Québec a buscar talento fuera de sus fronteras.

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¿Por qué Canadá busca a trabajadores en México?

La elección de México responde a factores operativos y de formación. “Vemos mucha similitud en el tipo de tareas que se realizan en las industrias”, explicó Esquivel. Señaló que, aunque existen diferencias en materiales, como el uso predominante de madera en Québec frente al concreto en México, los procesos constructivos y las funciones laborales son comparables.

El funcionario también destacó la formación técnica en México como uno de los principales puntos de coincidencia. Mencionó que perfiles como soldadores, mecánicos industriales o trabajadores de apoyo en obra encuentran correspondencia con las necesidades del mercado canadiense.

“La realidad es que en México la formación técnica tiene mucho auge”, dijo. Añadió que instituciones de nivel medio superior y técnico han permitido generar perfiles compatibles con los requerimientos del sector en Québec.

Además de la formación académica, el esquema también contempla experiencia empírica. El principal requisito para participar es contar con uno o dos años de experiencia, dependiendo del puesto.

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Así funciona el reclutamiento

El programa opera mediante convocatorias específicas y de alcance limitado. En la edición actual se ofrecen 30 vacantes distribuidas en siete perfiles, entre ellos soldador, mecánico industrial, pintor, frigorista y auxiliar de construcción.

Las vacantes corresponden a cinco empresas establecidas en Québec. El proceso de selección se realiza en línea, donde los candidatos crean un perfil y postulan directamente a las posiciones disponibles.

“Las convocatorias son muy enfocadas, no son miles de puestos”, explicó Esquivel.

El esquema contempla contratos temporales de uno a tres años. En la mayoría de los casos, los trabajadores pueden trasladarse con su familia, ya que las condiciones laborales permiten gestionar permisos de trabajo para la pareja y de estudio para los hijos.

Condiciones laborales y características del mercado canadiense

El mercado laboral de la construcción en Québec se compone principalmente de pequeñas empresas, donde 81% tiene menos de 10 empleados.

El sector se divide en tres grandes segmentos: contratistas especializados, construcción de edificios y obras de ingeniería civil. El primero concentra cerca de 59.4% de la actividad, seguido por la edificación con 33.9% y la ingeniería civil con 6.7%.

En términos de actividad, los proyectos institucionales y comerciales concentran más de la mitad de las horas trabajadas, mientras que el resto se distribuye entre vivienda, infraestructura vial e industria.

Este perfil del sector explica la diversidad de perfiles requeridos y la necesidad de trabajadores con distintos niveles de especialización.

Mientras tanto, México enfrenta una caída en la contratación de trabajadores de la construcción. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), el índice de personal ocupado en la industria pasó de 111.8 en 2006 a 80.8 en enero de 2026. Mientras que de obreros en particular el indicador se movió de 120.3 a 89.1.

Una movilidad laboral en expansión

La presencia de trabajadores mexicanos en Québec no es nueva. De acuerdo con la Delegación General, la comunidad mexicana forma parte de los principales grupos de América Latina en la provincia.

“Ya hay muchos trabajadores y trabajadoras en diferentes industrias en Québec”, dijo Esquivel.

El programa de reclutamiento busca ampliar esta participación en sectores donde la demanda supera la oferta local. La estrategia se apoya en vínculos institucionales, plataformas digitales y colaboración con centros de formación técnica.

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