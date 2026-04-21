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Construcción

Obras carreteras se encarecerán hasta 12% por el incremento del precio de los combustibles

El alza en los combustibles presiona los costos de insumos clave como el asfalto, en un contexto de volatilidad internacional que ya comienza a reflejarse en las obras.
mar 21 abril 2026 02:07 PM
Carretera méxico
Las carretera son las más afectadas por el incremento del precio del combustible, debido al uso intensivo del asfalto. (Foto: SICT)

El incremento de los combustibles a nivel mundial, derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán , golpea a la industria de la construcción mexicana, particularmente al sector carretero.

La maquinaria pesada y las mezclas asfálticas son las más vulnerables a los cambios de precio, aseguró Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Por ello, estimó, las labores de bacheo, reencarpetamiento, mantenimiento y obra tendrán un incremento en su valor de hasta 12%.

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En particular, para el sector carretero tiene un impacto muy grande, sobre todo en las carpetas asfálticas, las emulsiones. (...) Sí está pegándole a los afiliados y, sin exagerar, es un incremento de hasta 12% en la obra carretera
Luis Méndez Jaled, presidente de la CMIC.

En otras tipologías de construcciones, el incremento rondará entre 1% y 2%, como máximo, debido a la menor cantidad de materiales intensivos en combustibles que se requieren, apuntó.

Las cifras aún no se reflejan en el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), donde el asfalto y las mezclas asfálticas pasaron de un índice de 100.573 en enero de 2026 a 99.247 en marzo.

Será en mayo cuando se den a conocer las cifras actualizadas, debido al rezago en el reporte y a la velocidad y fluctuación de los costos.

No obstante, las empresas ya resienten el impacto. Hasta ahora, el aumento en los costos es absorbido por las constructoras, pero el presidente de la CMIC considera que, a mediano plazo, se trasladará al gasto público.

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“Existen las escalatorias, existen los ajustes de costos. (...) Sí hay inquietud, sí estamos preocupados y también hay que decir que la infraestructura está haciendo lo propio. Esperemos que no impacte de manera significativa, pero definitivamente sí habrá un impacto”, agregó el dirigente.

El fenómeno no se traducirá en una caída significativa en la industria ni en la inversión en infraestructura, aseguró Luis Méndez Jaled, aunque su efecto no se descarta.

El gobierno federal invierte alrededor de 50,000 millones de pesos en mantenimiento carretero, por lo que, de haber afectaciones. “El crecimiento que esperamos se podría disminuir en 10%, pero al final del día son factores externos”, dijo.

¿Cómo le va a la industria de la construcción?

La industria de la construcción mostró señales de estabilización a finales de 2025 e inicios de 2026, indican datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Inegi.

El crecimiento en el valor de la producción responde a un efecto base de comparación bajo frente al año anterior, derivado de la caída respecto a 2023, cuando durante la administración pasada se registró un mayor dinamismo por la finalización de proyectos de infraestructura federal.

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La recuperación será sostenida, considera el líder de las constructoras. Incluso, se espera que en 10 meses, con el impulso del nuevo Plan de Infraestructura para el Bienestar, se puedan alcanzar cifras históricas.

El encarecimiento del combustible

El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha provocado variaciones en el precio del petróleo, lo que repercute en los combustibles a nivel mundial.

Este 20 de abril, el precio del barril de petróleo se elevó a 94.75 dólares, de acuerdo con los futuros del crudo Brent.

Esto representa un incremento de 5%, tras las amenazas de volver a cerrar el estrecho de Ormuz, principal herramienta de presión de Irán en las negociaciones con su contraparte para un alto al fuego.

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construcción Infraestructura general

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