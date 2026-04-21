“Existen las escalatorias, existen los ajustes de costos. (...) Sí hay inquietud, sí estamos preocupados y también hay que decir que la infraestructura está haciendo lo propio. Esperemos que no impacte de manera significativa, pero definitivamente sí habrá un impacto”, agregó el dirigente.
El fenómeno no se traducirá en una caída significativa en la industria ni en la inversión en infraestructura, aseguró Luis Méndez Jaled, aunque su efecto no se descarta.
El gobierno federal invierte alrededor de 50,000 millones de pesos en mantenimiento carretero, por lo que, de haber afectaciones. “El crecimiento que esperamos se podría disminuir en 10%, pero al final del día son factores externos”, dijo.
¿Cómo le va a la industria de la construcción?
La industria de la construcción mostró señales de estabilización a finales de 2025 e inicios de 2026, indican datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Inegi.
El crecimiento en el valor de la producción responde a un efecto base de comparación bajo frente al año anterior, derivado de la caída respecto a 2023, cuando durante la administración pasada se registró un mayor dinamismo por la finalización de proyectos de infraestructura federal.