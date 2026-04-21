El incremento de los combustibles a nivel mundial, derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán , golpea a la industria de la construcción mexicana, particularmente al sector carretero.

La maquinaria pesada y las mezclas asfálticas son las más vulnerables a los cambios de precio, aseguró Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Por ello, estimó, las labores de bacheo, reencarpetamiento, mantenimiento y obra tendrán un incremento en su valor de hasta 12%.