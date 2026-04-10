¿Canchas que captan agua y frenan la violencia? El éxito de Love.Fútbol en Ecatepec y Teotihuacán

La cancha resuelve, al mismo tiempo, una demanda de espacio para el juego y una crisis de abasto hídrico que afecta al municipio.

El proyecto fue impulsado por Love.fútbol , una iniciativa internacional con dos décadas de operación que construye y activa espacios deportivos en comunidades vulnerables.

Pero el caso de Teotihuacán plantea una pregunta más amplia: ¿qué puede hacer una cancha por una comunidad más allá del deporte?

En Teotihuacán, por ejemplo, la cancha construida tiene un sistema de captación de agua. (Foto: love.futbol)

La carencia de espacio público

México enfrenta un déficit persistente de equipamiento urbano en sus zonas periféricas y de alta marginación.

A nivel general, en el país, cada persona tiene acceso solo a 1.2 metros cuadrados de espacio público, y 79% de quienes no tienen acceso a uno de estos lugares, enfrenta un grado de marginación medio, alto o muy alto, de acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés).

En esas áreas, la falta de espacios seguros para el juego y la convivencia tiene efectos que trascienden lo recreativo.

Incide en la percepción de seguridad, en los patrones de movilidad de niños y jóvenes, y en la capacidad de una comunidad para organizarse en torno a bienes comunes.