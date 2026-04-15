¿Construir en 90 días? El boom de data centers obliga a las constructoras a seguir nuevos estándares

El auge en la construcción de centros de datos en México está abriendo un nuevo mercado: empresas desarrolladoras dedicadas a cubrir necesidades de infraestructura en tecnologías de información que se especializan, cada vez más, no solo en el diseño, sino también en los tiempos de entrega
Gaya, empresa de construcción y consultoría de inmuebles se sumó a la tendencia y lo hizo con un récord: en 90 días construyó un centro de datos en Querétaro una señal de cómo cambió la construcción de infraestructura para servicios digitales.
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“La demanda va a la par de la economía digital, del desarrollo de la inteligencia artificial y de la instalación de operadores de centros de datos muy grandes”, explicó Manuel Rangel, director de la unidad de Data Centers en Gaya.
En ese cruce, la construcción dejó de ser una etapa aislada. Hoy, cada proyecto articula desde el inicio energía, enfriamiento, telecomunicaciones y sistemas de seguridad en una sola línea de ejecución. El margen de ajuste se reduce, y el tiempo se vuelve una variable que define la viabilidad del proyecto.
¿Cómo lograr una construcción en 30 días?
Reducir los tiempos no solo implica acelerar la obra, implica cambiar la forma en que se planea. Para lograr un plazo de tres meses, el proyecto exigió anticipar compras, coordinar disciplinas y mantener control sobre cada fase de la obra.
En los centros de datos, la definición de suministros se vuelve una etapa crítica desde el inicio, porque hay componentes cuya disponibilidad condiciona todo el proyecto.
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En lugar de esperar a que la construcción avance para adquirir equipos, estos se identifican y aseguran desde etapas tempranas. Esta lógica responde a la dependencia entre sistemas, cada elemento habilita el siguiente y cualquier retraso detiene la secuencia completa.
Esa condición obliga a coordinar múltiples disciplinas bajo un mismo ritmo: la instalación eléctrica, los sistemas de enfriamiento, telecomunicaciones y seguridad no avanzan de forma aislada, sino como parte de un proceso que se ejecuta de manera integrada.
En el caso de Querétaro -estado clave de la industria- el proyecto requirió precisamente esa coordinación entre especialidades para avanzar en el cronograma.
Para lograrlo, la planeación se apoya en herramientas digitales que permiten visualizar el proyecto completo antes de construirlo. A partir de ese modelo, se identifican componentes críticos, se organizan las etapas y se alinean las decisiones de compra con el avance en sitio.
“Es una cadenita en donde se tiene que hacer una una planeación avanzada y una coordinación muy buena. Al manejar BIM conocemos todo el proyecto de forma digital, con lo que empezamos a identificar con base en nuestro conocimiento y nuestra experiencia aquellos componentes que tienen tiempos de entrega largos para adquirir primero”, explicó Manuel Rangel.
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La capacidad de los centros de datos crece
En esta nueva dinámica, los centros de datos no solo se construyen más rápido, también concentran más capacidad en menos espacio.
Hace dos décadas, un rack operaba con algunos kilowatts. Hoy, los equipos destinados a inteligencia artificial alcanzan entre 100 y 150 KW en el mismo espacio.
Los cambios impactan en todas las áreas: la infraestructura eléctrica crece, los sistemas de enfriamiento cambian y la coordinación técnica se vuelve más exigente. En muchos casos, el aire deja de ser suficiente y los sistemas migran hacia el enfriamiento líquido en contacto directo con los equipos.
El edificio industrial se transforma en una infraestructura de misión crítica. Cada uno de los sistemas deben operar de forma continua, y cualquier falla afecta la operación completa.
En este contexto, la ejecución deja de centrarse en el sitio y en la obra. Las empresas deben conocer la manera en la que operan los espacios para hacerlos competitivos.
La obra se construye desde la planeación, con decisiones que involucran diseño, compras y operación, anticipar interferencias, definir rutas críticas y ajustar la ejecución antes de que ocurra en campo.
"Nos hemos preocupado no solo por entender la constructividad, también por la operación de los data centers".
Miguel Rangel, director de la Unidad de Data Centers de Gaya.
Esa integración modifica el perfil del sector. La construcción de centros de datos exige ahora conocimiento técnico especializado y capacidad de coordinar múltiples sistemas en paralelo.
La concentración en Querétaro
La presión por construir en menos tiempo se concentra en pocos puntos del país. La mayoría de los proyectos en operación y en construcción se ubican en Querétaro, donde la disponibilidad y capacidad de manejar una cantidad creciente de energía determinan la instalación de nuevos centros.
Hoy, el país suma alrededor de 250 MW en operación y 74 MW en construcción, con ese estado como principal nodo.
Las tendencias apuntan a un mayor crecimiento. La Asociación Mexicana de Data Centers estima inversiones por más de 18,000 millones de dólares hacia 2030 y una capacidad instalada de hasta 1.5 gigawatts.
El tiempo como condición de entrada
Con ese contexto, el tiempo deja de ser una meta y se convierte en un requisito. Los usuarios finales colocan demandas en distintos países y eligen ubicaciones en función de la capacidad de entregar infraestructura operativa en plazos definidos.
“Un cliente dice: necesito 4 MW funcionando en una fecha específica”, explicó Rangel.
Esa exigencia recorre toda la cadena. Desde el diseño hasta la logística, cada decisión se toma con un calendario fijo.