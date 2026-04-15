¿Construir en 90 días? El boom de data centers obliga a las constructoras a seguir nuevos estándares

En lugar de esperar a que la construcción avance para adquirir equipos, estos se identifican y aseguran desde etapas tempranas. Esta lógica responde a la dependencia entre sistemas, cada elemento habilita el siguiente y cualquier retraso detiene la secuencia completa.

Esa condición obliga a coordinar múltiples disciplinas bajo un mismo ritmo: la instalación eléctrica, los sistemas de enfriamiento, telecomunicaciones y seguridad no avanzan de forma aislada, sino como parte de un proceso que se ejecuta de manera integrada.

La construcción de un centro de datos en 90 días marca un nuevo estándar en la edificación de estos espacios. (Foto: Gaya)

En el caso de Querétaro -estado clave de la industria- el proyecto requirió precisamente esa coordinación entre especialidades para avanzar en el cronograma.

Para lograrlo, la planeación se apoya en herramientas digitales que permiten visualizar el proyecto completo antes de construirlo. A partir de ese modelo, se identifican componentes críticos, se organizan las etapas y se alinean las decisiones de compra con el avance en sitio.

“Es una cadenita en donde se tiene que hacer una una planeación avanzada y una coordinación muy buena. Al manejar BIM conocemos todo el proyecto de forma digital, con lo que empezamos a identificar con base en nuestro conocimiento y nuestra experiencia aquellos componentes que tienen tiempos de entrega largos para adquirir primero”, explicó Manuel Rangel.