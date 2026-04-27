La presión no es menor en un sector que, por su naturaleza, son el segundo consumidor de electricidad en el país. Por lo que los incrementos de valor de la energía se reflejan directamente en la producción, de acuerdo con Julio Cedeño, director de la Cámara Nacional del Cemento ( Canacem ).

De acuerdo con los precios de Futuros petróleo Brent al 24 de abril, el valor del barril se ubica en 104.4 dólares. En enero la cifra rondaba los 70 dólares.

Aunque la mayor influencia aún no se refleja en el Índice de Precios al Productor, que reporta con un mes y medio de retraso, el insumo ya tenía variaciones crecientes.

De acuerdo con el indicador del Inegi, la producción total incluyendo petróleo y servicios tuvo un crecimiento de 2.77% d marzo de 2025 a marzo de 2026. En tanto que el cemento reportó un incremento de 5.25%, casi el doble.

El impacto ocurre en un momento de ajuste para el sector. En 2024 a nivel nacional empresas como Holcim reportaron una caída de 6% en el volumen de cemento vendido. Para este 2026 se espera una recuperación de 2%, de acuerdo con Dedeu, aunque el panorama del combustible complejiza el crecimiento.

Christian Dedeu ve recuperación en la industria para este 2026. (Daniel Escutia / Expansión Studios)

La alternativa del combustible tradicional

La intensidad energética del sector se explica por el proceso de producción. La mayor parte del consumo se destina a generar calor en hornos que transforman materias primas en clínker, base del cemento.

“Ahora, nosotros tenemos una gran ventaja y es que la mayor parte de nuestra energía se va a calentar los hornos para hacer clínker. Por la tecnología y los procesos nosotros podemos sustituir los combustibles fósiles por combustibles alternativos”, señaló Cedeño.