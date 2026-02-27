Síguenos en nuestras redes sociales:

Construcción

Cementeras crecen menos de 5% en 2025 pese a ajuste de precios y disciplina de costos

Con volúmenes débiles y un entorno de construcción incierto, las cementeras sostuvieron márgenes en 2025 mediante alzas de precio y eficiencia operativa, aunque con utilidades presionadas.
vie 27 febrero 2026 05:00 AM
cementeras
Las cementeras se mantienen estables a pesar de las tensiones geopolíticas. (GDMatt66/Getty Images)

Las cementeras que reportan a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerraron el 2025 con una fotografía repetida en sus estados financieros y que refleja cautela y estabilidad. Ventas con avances marginales o retrocesos moderados, márgenes que sostienen el flujo operativo y utilidades que no crecen al mismo ritmo que la operación.

La historia no se explica por un solo factor, sino por el equilibrio entre precios, volúmenes, eficiencia y un entorno que las propias empresas describen como incierto. A pesar del entorno de incertidumbre y la baja producción, causada principalmente por las presiones geopolíticas, la industria se mantiene estable.

De acuerdo con Julio Cedeño, director general de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem), la caída sostenida se debe a un elemento, “para todo requiere cemento”, dijo, por lo que aunque algunos sectores de la construcción cambie, en otros la demanda se puede sostener.

Esta dependencia del insumo se muestra en el músculo del sector. De acuerdo con el representante, en México hay en la actualidad 35 plantas y dos moliendas "y una producción cercana a los 46 millones de toneladas".

Este factor fue uno de contrastes en la demanda el año pasado, con señales de reactivación en algunos segmentos, bases de comparación que cambian y un sector de la construcción que en México arrastra debilidad en partes relevantes de la obra pública, según indicadores que las propias empresas integran en su análisis del entorno.

El año en la BMV

Corporación Moctezuma reportó ventas netas por 20,378.9 millones de pesos en 2025, un alza de 2.9% frente a 2024. En la misma línea, su utilidad de operación aumentó 6% y el EBITDA 6.2%, pero la utilidad neta consolidada bajó 4% a 6,260.6 millones de pesos.

El mensaje anual de Moctezuma deja ver el tipo de estabilidad que dominó el año, crecimiento en ventas y flujo, con presión en la última línea.

La empresa atribuyó el desempeño comercial a su ejecución de estrategias “que hicieron frente a la contracción económica por la que atraviesa el sector de la construcción”.

GCC (Cementos Chihuahua) cerró un año más mixto entre México y Estados Unidos. En México, sus ventas acumuladas disminuyeron 7.1% a 364 millones de dólares, derivado principalmente de caídas en volúmenes de concreto con -9% y cemento con -3%, parcialmente compensadas por aumentos en precios de concreto con un crecimiento de 2.3% y cemento 1.9%.

En contraste, en Estados Unidos, GCC reportó que las ventas acumuladas aumentaron 7.2% a 1,044.7 millones de dólares, por mayores volúmenes de concreto 31.5% y cemento 2.6%, así como un incremento en precios de concreto 10.9%, aunque con una disminución en precios de cemento -1.2%.

cementeras-mexico
Las empresas mantuvieron alzas en ingresos, pero caídas en ganancias. (GCC México/Facebook)

Esta diversificación en geografías ilustra por qué, incluso dentro de una misma empresa, el crecimiento se movió por carriles distintos: volumen y precio no se alinearon igual en ambos mercados, pero la combinación dio frutos en los resultados generales de las compañías.

Cemex, por su parte, detalló que, en México, sus ventas de enero a diciembre sumaron 4,364 millones de dólares, una variación de -11% contra 2024 (-7% comparable).

En ese mismo periodo, el flujo de operación (Op. EBITDA) bajó 5% (-1% comparable), con un margen que subió a 32.2% desde 30.2%.

“En 2025, los precios de nuestros tres productos principales aumentaron a tasas de un dígito medio.” Cuando los volúmenes no acompañan, ese tipo de ajuste de precios y la disciplina de costos suelen explicar por qué el margen puede sostenerse, aun si las ventas no crecen.

Precio, volumen y utilidad

En 2025 el sector operó con una regla simple, cuando el volumen se mueve poco, o cae, el precio y la eficiencia se vuelven el sostén del margen.

En México, Cemex reportó caídas anuales en volúmenes de cemento con -8%, concreto -11% y agregados -12%. Aun así, reportó aumentos de precios en moneda local (5% a 6% anual, según producto) y un margen que creció.

Eso no convierte el año en uno de expansión acelerada, pero sí de contención: la empresa ajusta precios y costos para preservar rentabilidad, aunque el ingreso total no avance al mismo ritmo.

En GCC, la lectura anual también depende del peso relativo de cada mercado. En México, la baja de ventas acumuladas se explica por volúmenes menores, pese a mejoras en precio.

En Estados Unidos, el crecimiento acumulado se apalancó en un salto de volúmenes de concreto y en aumentos de precio en ese producto, incluso con retroceso en el precio del cemento.

Moctezuma, por su parte, muestra una versión más lineal de la estabilidad con ventas y flujoque crecen, pero la utilidad neta baja.

cementeras-2025.jpg

Riesgos para las cementeras

Las cementeras también enmarcaron 2025 con riesgos que apuntan a la demanda y a la estructura de costos.

GCC, en su sección de riesgos, advirtió que un deterioro económico y la incertidumbre, en particular ligada a Estados Unidos, puede posponer inversiones y afectar la demanda, además de elevar volatilidad financiera.

En costos, la empresa señaló que incrementos en precios de insumos como diésel, acero o explosivos pueden elevar costos de producción y que “no sea posible trasladar dichos costos adicionales a los clientes”.

En México, GCC describió preocupaciones respecto a la capacidad de las personas de edificar susu viviendas. “La demanda depende, en gran medida, del sector de autoconstrucción de viviendas” en el norte del país.

En ese mismo apartado, añadió que la construcción de vivienda se relaciona con condiciones económicas y que pudiera verse impactada por la reforma a la Ley del Infonavit.

Moctezuma integró, en su lectura del entorno, señales macro y geopolíticas de cierre de año, con énfasis en un comercio más incierto y presión en costos logísticos por conflictos internacionales, además de un contexto donde “la incertidumbre” se vuelve una constante en políticas comerciales.

A pesar de estas señales, Cedeño apunta a que los efectos no "tumbarán al sector", ya que sus operaciones tienen impacto en 46 ramas productivas. "“Contamos con la capacidad instalada suficiente para satisfacer la demanda que pueda surgir con todos los planes que ya se han anunciado", apunta.

Y recalca que los planes de las empresas de la industria son a largo plazo.

El último trimestre, el impulso

El último trimestre del año suele concentrar lecturas sobre cierre presupuestal, inventarios y ritmo de obra. En México, Cemex reportó que el Cuarto Trimestre de 2025 fue “el primer período desde las elecciones presidenciales de mediados de 2024 en el que se registra crecimiento en ventas año contra año”, con ventas de 1,206 millones de dólares (15% vs. 4T24, 3% comparable).

En el mismo trimestre, su Op. EBITDA en México subió 34% (20% comparable) y el margen aumentó a 31.5% desde 26.9%. Para la empresa, el trimestre combinó eficiencia y precio, y lo conectó con una mejora en la tendencia de demanda de cemento con un aumento de 8% en ventas diarias promedio respecto al 3T25.

GCC también describió un 4T con impulso en México, aunque con matices. Reportó ventas por 99.1 millones de dólares (12.1% más), derivadas de mayor volumen de cemento 11% y el efecto cambiario, entre otros factores.

La empresa añadió que, excluyendo el efecto de apreciación del peso, el crecimiento fue de 3.3%.

En Estados Unidos, Cemex mantuvo ventas trimestrales prácticamente estables por 1,202 millones de dólares, -3% que el año anterior y un Op. EBITDA que se sostuvo en 241 millones de dólares, un crecimiento 1%, con un margen ligeramente mayor.

