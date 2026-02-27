Cementeras crecen menos de 5% en 2025 pese a ajuste de precios y disciplina de costos

De acuerdo con Julio Cedeño, director general de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem), la caída sostenida se debe a un elemento, “para todo requiere cemento”, dijo, por lo que aunque algunos sectores de la construcción cambie, en otros la demanda se puede sostener.

Esta dependencia del insumo se muestra en el músculo del sector. De acuerdo con el representante, en México hay en la actualidad 35 plantas y dos moliendas "y una producción cercana a los 46 millones de toneladas".

Este factor fue uno de contrastes en la demanda el año pasado, con señales de reactivación en algunos segmentos, bases de comparación que cambian y un sector de la construcción que en México arrastra debilidad en partes relevantes de la obra pública, según indicadores que las propias empresas integran en su análisis del entorno.

El año en la BMV

Corporación Moctezuma reportó ventas netas por 20,378.9 millones de pesos en 2025, un alza de 2.9% frente a 2024. En la misma línea, su utilidad de operación aumentó 6% y el EBITDA 6.2%, pero la utilidad neta consolidada bajó 4% a 6,260.6 millones de pesos.

El mensaje anual de Moctezuma deja ver el tipo de estabilidad que dominó el año, crecimiento en ventas y flujo, con presión en la última línea.