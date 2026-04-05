Mientras Cemex y GCC venden sus negocios en América Latina, Holcim aprovecha y apuesta por la región

El mapa de inversión de las cementeras con presencia en México se redefine. Mientras Cemex y GCC concentran capital en Estados Unidos y mercados desarrollados, Holcim fortalece su operación en el centro de México con una apuesta ligada a vivienda, urbanización y soluciones sostenibles.
El movimiento responde a una lógica distinta en cada empresa, pero tiene como punto en común: la reasignación del capital hacia regiones y segmentos considerados prioritarios.
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La transformación es parte de una estrategia de portafolio en la que las compañías venden activos, adquieren otros y expanden capacidades en ubicaciones específicas para mejorar su posición operativa y financiera.
Cemex desinvierte para virar a Estados Unidos
En el caso de Cemex, la estrategia se centra en reorganizar su portafolio geográfico. La empresa vendió activos en Panamá por 200 millones de dólares y avanza en la desinversión de operaciones en Colombia por aproximadamente 555 millones de dólares, en distintas transacciones.
Al mismo tiempo, dirige la inversión hacia mercados prioritarios, uno de ellos es Estados Unidos, donde incrementó su participación en el negocio de agregados en el sureste del país con Couch Aggregates y acordó la adquisición de Omega Products International, con presencia en California, Nevada y Colorado.
“Estas transacciones representan otro paso importante en nuestra estrategia para optimizar nuestro portafolio actual y continuar invirtiendo en el crecimiento en mercados prioritarios, particularmente agregados en Estados Unidos”, dijo Jaime Muguiro, director general de Cemex.
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La compañía también amplía su capacidad en Europa. En el Reino Unido desarrolla una nueva planta de mortero de bajas emisiones cerca de Londres, con la que busca fortalecer su presencia en ese mercado.
El enfoque combina desinversión en geografías específicas y expansión en segmentos como soluciones urbanas y materiales de mayor valor. El énfasis está en la eficiencia operativa y reducción de emisiones.
GCC también mira hacia Estados Unidos
GCC sigue una ruta distinta, pero que tiene también la mira puesta en Estados Unidos. La empresa mantiene una estrategia de crecimiento disciplinado en ese país, su principal mercado, donde concentra alrededor de 74% de sus ingresos.
En febrero de 2026 anunció la adquisición de tres compañías en El Paso, Texas, con operaciones de agregados, asfalto y concreto premezclado. La transacción añade cerca de 30 millones de dólares en ingresos anuales y refuerza su presencia en esa región.
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Además de ampliar operaciones, la adquisición incluye reservas de agregados con una vida útil cercana a 50 años, lo que asegura suministro y reduce dependencia de terceros.
La lógica de inversión se basa en compras de menor escala en mercados donde ya opera, en lugar de expansiones globales.
Holcim apuesta por México y América Latina
A diferencia de Cemex y GCC, Holcim dirige su estrategia hacia el mercado interno y la región latinoamericana. En México, la empresa anunció la integración de Grupo COMOSA y la incorporación de siete nuevas ubicaciones en el centro del país, con un aumento de capacidad de aproximadamente 300,000 metros cúbicos de concreto.
Las nuevas operaciones se ubican en Polotitlán, Atlacomulco, Cuautla, Cuernavaca, Xochitepec, Toluca y El Marqués, zonas vinculadas con la demanda de vivienda e infraestructura.
“México es un mercado clave dentro de nuestra estrategia NextGen Growth 2030”, dijo Christian Dedeu, CEO de Holcim México.
La estrategia se enmarca en un reposicionamiento global en el que México y América Latina se consideran mercados prioritarios tras la escisión del negocio en Estados Unidos.
En esta región, la empresa busca ampliar soluciones de construcción con menor emisión de carbono y atender el déficit habitacional, que supera los 26 millones de viviendas.