Mientras Cemex y GCC venden sus negocios en América Latina, Holcim aprovecha y apuesta por la región

La transformación es parte de una estrategia de portafolio en la que las compañías venden activos, adquieren otros y expanden capacidades en ubicaciones específicas para mejorar su posición operativa y financiera.

Cemex desinvierte para virar a Estados Unidos

En el caso de Cemex , la estrategia se centra en reorganizar su portafolio geográfico. La empresa vendió activos en Panamá por 200 millones de dólares y avanza en la desinversión de operaciones en Colombia por aproximadamente 555 millones de dólares, en distintas transacciones.

Al mismo tiempo, dirige la inversión hacia mercados prioritarios, uno de ellos es Estados Unidos, donde incrementó su participación en el negocio de agregados en el sureste del país con Couch Aggregates y acordó la adquisición de Omega Products International, con presencia en California, Nevada y Colorado.

“Estas transacciones representan otro paso importante en nuestra estrategia para optimizar nuestro portafolio actual y continuar invirtiendo en el crecimiento en mercados prioritarios, particularmente agregados en Estados Unidos”, dijo Jaime Muguiro, director general de Cemex.