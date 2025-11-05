Las ventas de Cemex aumentaron 2% en términos comparables, las de GCC crecieron 10% impulsadas por su negocio en Estados Unidos, mientras que Moctezuma reportó un retroceso marginal de 0.4%.

En el conjunto del sector, las utilidades operativas se mantuvieron estables o con incrementos moderados, aun cuando la apreciación del peso y los aranceles comerciales presionaron los márgenes.

Cemex elevó su flujo operativo 16%, Moctezuma lo hizo en 3.7% y GCC lo redujo apenas 2.9%. En todos los casos, los márgenes de rentabilidad superaron el 30%, impulsados por estrategias de optimización energética, digitalización de procesos y disciplina financiera.

Cemex, GCC y Moctezuma ajustan operaciones ante menor dinamismo de la construcción. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

Un entorno de menor demanda y precios firmes

El contexto nacional mostró señales de debilidad. De acuerdo con los datos del Inegi, el valor de la producción del sector construcción cayó 17.7% anual en julio y la edificación retrocedió 2.9% mensual, aunque el PIB de la construcción aún avanzó 2.1% en el segundo trimestre de 2025.

A nivel macroeconómico, el Banco de México redujo su tasa de referencia a 7.5%, mientras que el peso promedió 18.63 unidades por dólar, una apreciación de 1.6% respecto al año previo. El gobierno mexicano impuso aranceles de entre 10% y 50% a más de 1,400 productos provenientes de países sin tratados de libre comercio, incluidos los vehículos de origen chino, lo que generó presiones en los costos logísticos y de insumos industriales.

Las tres empresas enfrentaron este entorno con estrategias similares: fortalecieron su disciplina de gasto, enfocaron su inversión en eficiencia energética y priorizaron mercados donde la demanda se mantiene más estable, como infraestructura y vivienda social.

En el caso de Cemex y GCC, los resultados en Estados Unidos compensaron la desaceleración de la construcción mexicana, mientras que Moctezuma reforzó su control de costos para preservar márgenes.

Pese a las diferencias en tamaño y exposición geográfica, las cementeras compartieron un mismo patrón: una caída o estancamiento de ventas por menores volúmenes, compensada con precios más altos y márgenes operativos más amplios.

Los tres reportes coinciden en señalar que los incrementos en precios de cemento y concreto, de entre 5% y 10% en promedio, ayudaron a contrarrestar el impacto de la menor demanda y de la volatilidad cambiaria.

En términos estratégicos, Cemex y GCC destacaron programas de eficiencia integral. Cutting Edge en Cemex y control de costos en GCC, mientras que Moctezuma concentró esfuerzos en planeación y reducción de gastos operativos. Las tres priorizaron un manejo prudente del flujo de efectivo, sin endeudamiento nuevo y con márgenes positivos.

Cemex, GCC y Moctezuma ajustan operaciones ante menor dinamismo de la construcción. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

Cemex: crecimiento en flujo operativo pese a menores volúmenes

Cemex registró ventas consolidadas por 4,245 millones de dólares, un aumento de 2% en términos comparables frente al mismo periodo de 2024. El flujo de operación (Ebitda) creció 16% y alcanzó 882 millones de dólares, con un margen de 20.8%, el más alto para un tercer trimestre desde 2020.