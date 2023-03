La carretera Autlán-Villa, Purificación-Chamela atraviesa la Región Sierra de Amula y se divide en dos tramos. El primero mide 38.85 kilómetros y el segundo 66 kilómetros. Tuvieron una inversión de 1,124 millones de pesos y 94.12 millones de pesos respectivamente.

La obra fue prometida a los habitantes de Autlán en 1894 por el entonces gobernador del estado, Ignacio Luis Vallarta, quien realizó los trabajos técnicos.

El proyecto nació debido a una petición del ciudadano Aniceto Villaseñor, ya que para llevar a cabo la ruta sin infraestructura “se practica con grande dificultad y haciendo grande rodeo, debido a la fragosidad del terreno y a las quebradas de la sierra, conocida por Cuesta de Obispo y Cuesta de la Cabra, que son casi intransitables y muy peligrosas”, dijo en la inauguración el gobernador Enrique Alfaro.

La carretera Autlán-Villa comenzó a operar el 1 de marzo de 2023. (MARTE C MERLOS @martec)

No obstante, la obra no se llevó a cabo. La idea volvió a sonar cuando durante la administración de Agustín Yáñez se hizo la carretera a Costa Alegre desde Guadalajara, pero finalmente el proyecto no contempló a la comunidad de Autlán.

Este 2023 el camino comenzó a operar reduciendo el tiempo de traslado de 80 minutos a 35, como parte del programa de renovación de carreteras del estado de Jalisco.