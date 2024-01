Guillermo D’Christy, hidrólogo experto que forma parte del movimiento, puntualizó, en entrevista con Obras que estas no serán las únicas estructuras que se instalarán en la zona, sino que calculan que sean alrededor de 10,000 las que se distribuyan por el resto de la ruta y cuyo efecto perjudicial no está calculado ni por las autoridades medioambientales, ya que no se investigó de forma previa la calidad del agua y su efecto en los materiales.

Explica que el líquido es alto en cloruro, por lo que al estar en contacto con los materiales, que no están recubiertos, es probable que el acero se corroa y contamine. “Se están impactando estas pilas sobre el acuífero más importante de Yucatán (Gran Acuífero Maya) y el más importante de México, después del Usumacinta. Toda el agua que usamos en Cancún, Akumal, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum, surge de ahí”, agrega.

Esta actividad, así como el relleno de cuevas y la deforestación, traerá afectaciones a largo plazo. “Estas cavernas, los cenotes, tienen una gran cantidad de vida, muy especial, es endémica, única a nivel mundial. Muchas especies que ahí viven están en peligro de extinción”, asegura D’Christy.

#QuéPasóCon El Tren Maya: AMLO inaugura su última mega obra incompleta

Daños a largo plazo

Datos de la asociación indican que se derribaron más de 10 millones de árboles, lo que implica que se dejen de absorber 120,000 toneladas de CO2 al año.

En cuanto al agua, se prevé que para 2030 haya 2 millones de personas más en el sureste del país, lo que indica que se utilizará el doble de volumen de agua que se utiliza y que, con el daño a los sistemas subterráneos, se entrará en estrés hídrico y se tendrá que extraer agua salada del mar.

“Eso va a crear un problema de defaunación (extinción global, local o funcional de poblaciones o especies animales de comunidades ecológicas) y desertificación, porque a los humanos le podemos poner plantas de tratamiento y desalinizadoras con el costo que conlleva, pero los animales y plantas que viven cerca de las zonas urbanas estarán cada vez más presionadas hacia la selva y muchas de estas especies quedarán atrapadas en algunos puntos con pérdidas irreparables”, explica.

No se estudió el efecto del acero y concreto en el agua del sureste. @gchristy65 ) (Foto:

Además, la fisionomía de la selva del sureste de México se transformará por la tala de árboles, la construcción de hoteles y centros turísticos y el paso del tren.

El panorama de afectación al medio ambiente que rodea al Tren Maya no era el único escenario posible. De acuerdo con el experto, se pudo haber realizado una serie de estrategias para desarrollar un ferrocarril que no impactara de manera tan negativa a su entorno. “En otras partes del mundo hay trenes que necesitaron 15 años de planeación antes de la ejecución. Aquí se quiso hacer todo en seis años, con los parches que ya hemos visto”, describe.