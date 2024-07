Para ser rentables, los estadios ya no pueden limitar su uso a eventos deportivos

Lo anterior se debe a las más de cinco millones de personas que asistieron a sus conciertos y que movieron la economía al trasladarse, comprar alimentos, mercancías y hospedarse en las ciudades de los espectáculos, entre otros gastos. En Ciudad de México, su llegada generó más de 1,012 millones de pesos.

Los conciertos de la cantante requerían un gran aforo, por lo que no se realizaron en ningún auditorio, foro o teatro planeado exclusivamente para shows musicales. El 100% de sus presentaciones se llevaron a cabo en estadios deportivos, incluso cuando pocos días antes o después se tenían otras actividades o partidos ya programados.

Su caso no es único, pues muchos otros artistas y espectáculos requieren de infraestructura para ejecutarse. De este modo, los grandes recintos han dejado de ser espacios exclusivos para los equipos deportivos que albergan y se han convertido en centros de exposiciones y entretenimiento. Las razones son suficientes para buscar hacer una transformación a estos inmuebles desde su concepción.

“Los conciertos de grandes personajes mediáticos han tenido la misma evolución que la comunicación y el crecimiento de la población en el mundo. Eso quiere decir que los eventos tienen una mayor concurrencia. Y a eso hay que sumarle que, por primera vez en la historia, hay una mayor cantidad de pobladores urbanos que rurales”, dice José María Nava, arquitecto y jefe del Ciclo de Proyectos de la Universidad Iberoamericana.

Este aumento en la población que asiste a espectáculos se traduce también en el incremento de dinero que atrae la industria. A pesar de que los eventos masivos se suspendieron durante la pandemia , al volver a las actividades normales recuperaron su desarrollo y además crecieron.

La firma de análisis de mercado, Statista, reportó que en 2019 se vendieron 22,900 millones de dólares a nivel mundial en entradas online para eventos musicales. En 2023 se estima que la cifra cerró en 33,800 millones y, para 2027, crecerá hasta los 39,100 millones.

Los dueños de los estadios no piensan dejar pasar la oportunidad de capitalizar el auge de la industria musical y quedarse con una rebanada del pastel para hacer sostenibles sus edificaciones, cada vez más caras por el crecimiento de las ciudades. “En el caso del Estadio Azteca, antes estaba en las afueras de la ciudad, pero ya no es así, el inmueble se fue rodeando de la ciudad y por eso adquiere un mayor costo de mantenimiento, en el predial el uso de suelo se hace cada vez más caro, por lo que es cada vez menos rentable que un inmueble se use para una sola cosa”, indica Nava.