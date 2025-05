Las motos se multiplican en México, pero las calles no están listas para ellas

En las ciudades mexicanas, las autoridades no construyen infraestructura urbana a favor de las motocicletas. No hay carriles específicos, no hay intersecciones pensadas para su visibilidad ni superficies adaptadas a sus neumáticos. Sin embargo, en esas mismas calles, cada vez circulan más. Y el número seguirá en aumento.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2012 y 2022 el parque vehicular de motocicletas en todo el país creció 330%.