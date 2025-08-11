Implicaciones financieras para el Estado

El cambio de modelo también tiene implicaciones financieras importantes para el Estado mexicano. En el sistema de concesiones, el gobierno recibe ingresos a través de contraprestaciones que típicamente representan un porcentaje de los ingresos totales del concesionario.

"Siempre hay una rentita, una contraprestación que es el título, que es el nombre, el concepto que aparece en todos los títulos de concesión, y eso puede ser, por así decirlo, no es una regla, no quiero que lo tomes como tal, porque si, varía, el 5% de los ingresos totales anuales que reciba la carretera es para mí", explica Roberto Ballinez, utilizando el ejemplo de las autopistas para ilustrar el mecanismo.

En el modelo de asignaciones, el Estado asume directamente tanto los costos como los ingresos de la operación ferroviaria. Esto significa que deberá financiar no solo la construcción inicial, sino también los costos operativos y de mantenimiento a perpetuidad.

Yo entendería que no habría esta entrada. El privado no va a ser dueño del activo y no lo va a explotar durante 30 años como ahora ocurre en las concesiones, simplemente lo va a construir, el gobierno federal le va a pagar por esa actividad que contrató y se acabó la relación. Roberto Ballinez, especialista de HR Ratings.

Esta transformación requerirá que el Estado desarrolle capacidades de operación ferroviaria que tradicionalmente delegó al sector privado, o alternativamente, que contrate estos servicios bajo esquemas de prestación de servicios en lugar de concesiones de activos.

Los retos técnicos

Víctor Antonio López Rodríguez, coordinador de la Maestría en Ingeniería con Especialidad en Administración de la Construcción en la Universidad Iberoamericana, identifica varios retos técnicos complejos que deberá enfrentar la nueva agencia, particularmente en relación con el uso compartido de vías férreas para diferentes tipos de transporte.

Uno de los principales desafíos radica en la compatibilidad técnica del uso de las mismas vías férreas para carga y transporte de pasajeros. "Las velocidades que se manejan para la carga son diferentes, son menores a las que se prevé que puedan tener los vehículos que seguramente transporten pasajeros, pero la infraestructura de vía es la misma", explica López Rodríguez.

Esta diferencia de velocidades no es un tema menor desde el punto de vista ingenieril. Los trenes de carga típicamente operan a velocidades de 60 a 80 kilómetros por hora, mientras que los trenes de pasajeros pueden requerir velocidades de 120 a 200 kilómetros por hora para ser competitivos con otros medios de transporte.

El académico señala que esta situación genera implicaciones técnicas importantes que van más allá de la simple operación. "El mismo peso de la carga hace que la vía y los durmientes tengan necesidades diferentes de mantenimiento, tanto para carga como para uso de transporte de tipo pasajeros", advierte.

Los trenes de carga ejercen presiones diferentes sobre la infraestructura de vía debido a su peso considerablemente mayor. Un tren de carga típico puede pesar entre 5,000 y 15,000 toneladas, mientras que un tren de pasajeros pesa entre 400 y 800 toneladas. Esta diferencia de peso genera patrones de desgaste distintos en rieles, durmientes y balasto.

Las asignaciones otorgadas a entidades paraestatales federales tendrán vigencia indefinida y no podrán transferirse. (Daniel Augusto)

"Las velocidades también requieren que haya una especie de sujetadores de vía que sean menos rígidos. En la parte de carga son bastante rígidos y en la parte de pasajeros son un poco más amortiguables, digamos, por las velocidades mismas que se manejan", explica.

Los sujetadores de vía son elementos cruciales que fijan los rieles a los durmientes y permiten cierta flexibilidad para absorber las fuerzas dinámicas generadas por el paso de los trenes.

Para trenes de carga pesados y lentos, se requieren sujetadores más rígidos que proporcionen estabilidad y control. Para trenes de pasajeros más ligeros y rápidos, se necesitan sujetadores que permitan mayor amortiguación para reducir vibraciones y ruido.

"Es algo que yo identifico como que puede haber en el uso específico de alguna vía para un transporte de carga con un transporte de pasajeros, pues una necesidad mayor de atención al mantenimiento y sobre costos", advierte López Rodríguez.

La Atrapi regulará tarifas cuando no exista competencia efectiva en el servicio ferroviario. (Presidencia)

La solución técnica a este dilema requerirá un enfoque intermedio que el académico describe como problemático. " Es lo que no queda claro todavía, si el tipo de sujetadores que va a haber para la vía y para los movimientos sea un ámbito intermedio entre lo muy rígido y lo muy amortiguable, por llamarlo de una manera, que a la larga se requiera mayor atención en el mantenimiento de la vía".

Esta complejidad técnica tendrá implicaciones económicas directas tanto para la nueva agencia como para los operadores existentes, quienes deberán ajustar sus prácticas de mantenimiento y asumir potencialmente mayores costos operativos.