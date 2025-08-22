La apuesta de movilidad en CDMX: ya hay transporte en el centro, ahora toca a la periferia

Las cifras muestran una tendencia: las primeras administraciones apostaron por obras en ejes centrales, como Insurgentes o el Periférico, mientras que las siguientes trasladaron las inversiones hacia el oriente y el sur de la ciudad.

El Metro, el Metrobús y el Cablebús se convirtieron en los principales protagonistas, acompañados de vialidades elevadas y corredores exclusivos.

El oriente absorbió una proporción importante de los recursos con proyectos como la Línea 12 del Metro o las expansiones del Metrobús, que cruzan alcaldías de alta densidad.

En paralelo, la zona poniente recibió tramos de segundos pisos y, más recientemente, la periferia concentra nuevas líneas de trolebuses y cablebuses.

De acuerdo con los reportes oficiales, los montos asignados se movieron de algunos cientos de millones de pesos en los primeros corredores de transporte a inversiones superiores a los 20,000 millones en una sola obra de Metro.

Andrés Manuel López Obrador (2000–2005)

El sexenio abrió con la Línea 1 del Metrobús en Insurgentes, un corredor que atravesó de norte a sur alcaldías como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Su costo reportado fue de 250 millones de pesos en infraestructura pública, mientras que la flota quedó en manos de concesionarios.

En paralelo, se construyó el programa de segundos pisos sobre el Periférico. Entre 2002 y 2006 se destinaron 6,491 millones de pesos a tramos como San Antonio–San Jerónimo y Las Flores–San Jerónimo.

La apuesta combinó movilidad masiva y vialidades rápidas en corredores estratégicos de la capital.

La administración interina de Alejandro Encinas continuó el trazo de segundos pisos, con el tramo Las Flores–San Jerónimo.

El monto reportado ascendió a 743.3 millones de pesos. Las obras se mantuvieron en la zona poniente, reforzando la conectividad vial de Álvaro Obregón y Benito Juárez.