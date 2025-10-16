Tres países demuestran que se puede construir carreteras sin frenar la movilidad: ¿qué puede aprender México?

Esta tendencia se consolida en proyectos de gran escala y en otros de carácter local que comparten una misma meta: hacer que la infraestructura funcione de manera continua, predecible y sostenible, de acuerdo a los proyectos finalistas del concurso Año en Infraestructura (Year in Infrastructure) 2025 de Bentley Systems.

Uno de los cambios más visibles en las obras, establecidas en Australia, Malasia y China, es la planificación anticipada, que parte de modelos digitales integrados donde cada elemento de la carretera (puentes, drenajes, muros o túneles) se diseña en un entorno compartido.

Estos sistemas permiten visualizar el resultado final desde la fase inicial y prever conflictos de diseño o interferencias entre disciplinas antes de que lleguen al sitio. Para las constructoras, esto significa reducir retrabajos y, para los gobiernos, mayor certidumbre en plazos y costos.

La construcción por etapas es otra práctica que cobra relevancia. En ciudades densamente pobladas, donde no es posible cerrar las vías existentes, el reto no es solo edificar una nueva estructura, sino hacerlo mientras el tránsito sigue en movimiento.

La implementación de tecnología en la planeación de obras carreteras permite reducir tiempo y gastos. (Elizabeth Ruiz)

Casos de estudio: los finalistas de Bentley

Esa lógica guió el rediseño de la Warringah Freeway, en Sidney, donde se desarrollaron tres configuraciones de operación (antes, durante y después de las obras) sin interrumpir los más de 165,000 vehículos que cruzan diariamente el Sydney Harbour Bridge.

Los modelos tridimensionales permitieron modificar el trazo y los desvíos conforme avanzaban los túneles que se conectarán en los próximos años, asegurando compatibilidad entre fases y un mantenimiento más sencillo en el futuro.

En contextos rurales o de difícil acceso, la planeación adquiere otra función: garantizar la conectividad sin alterar el entorno natural.

En el norte de Borneo, el proyecto Sarawak–Sabah Link Road Phase 2 se concibió para unir comunidades dispersas entre montañas y selvas donde no existía una carretera continua. La complejidad topográfica obligó a fraccionar la obra en siete paquetes y coordinar a múltiples equipos de ingeniería con herramientas digitales que centralizaron la información.

La innovación en planeación de carreteras permite hacer obras cada vez más complejas, como la Sarawak–Sabah Link Road Phase 2. (Foto: Bentley Systems.)

Esto permitió ajustar trazos, evitar movimientos de tierra innecesarios y proteger zonas de valor ambiental, como el Parque Nacional Mulu, Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Con esa estrategia, el departamento público de Sarawak reportó ahorros de 43% en procesos de planeación y una reducción de costos cercana a 100 millones de ringgit.

La gestión ambiental también se integra cada vez más al diseño vial. En proyectos turísticos o transfronterizos, la prioridad ya no es solo la movilidad, sino la coexistencia con los ecosistemas.