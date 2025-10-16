La rápida expansión urbana superó la capacidad de los gobiernos para planificar y proveer servicios. La falta de suelo accesible y de planeación generó crecimiento disperso hacia periferias sin transporte, servicios ni equipamiento. Este modelo dependiente del automóvil incrementa traslados, consumo energético y emisiones, vacía los centros y expande periferias sin infraestructura. El resultado: urbes extensas y desiguales, con concentración de riqueza, exclusión habitacional y deterioro ambiental (Sedatu, Coneval).

El Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey ha analizado el crecimiento de 70 urbes mexicanas entre 1990 y 2020. En todas se observa el mismo patrón: expansión periférica acelerada y pérdida de población en los centros urbanos. Las ciudades ganan extensión, pero pierden densidad, cohesión y eficiencia.

En Monterrey, la población disminuye en cerca del 35% de su superficie urbanizada, donde se concentran empleo, hospitales y transporte público, lo que indica que más de un tercio del territorio con infraestructura consolidada pierde habitantes. Este patrón se repite: Ciudad de México 26%, Guadalajara 27%, Saltillo 21%, Culiacán 31%, Hermosillo 32%, Veracruz 33%, San Luis Potosí 27% y Mexicali 39%. Mientras tanto, se destinan recursos a periferias, desplazando personas en lugar de fortalecer la vida urbana donde ya existen empleo, educación y transporte.

Pese a este panorama, las ciudades son territorios de oportunidad donde la innovación social, el conocimiento y la colaboración pueden redefinir el desarrollo. El reto es técnico, ético y colectivo: México necesita una nueva narrativa urbana, acompañada de un amplio acuerdo social sobre cómo habitar, producir y convivir en sus ciudades.

Las urbes del siglo XXI deben equilibrar su expansión con estrategias que fortalezcan la vida en los centros, recuperando densidad, mezcla de usos y proximidad para un urbanismo más equitativo y sostenible. Avanzar hacia modelos policéntricos —con núcleos bien conectados donde se pueda vivir, trabajar y convivir sin grandes desplazamientos— acerca oportunidades y reduce las distancias físicas y sociales que fragmentan nuestras ciudades.

Propongo cuatro ejes para transformar el modelo urbano mexicano: conocimiento, innovación aplicada, colaboración y fortaleza institucional.

Eje 1: Conocimiento

El primer eje busca vincular evidencia científica con decisiones públicas y privadas, fortaleciendo la comprensión social de las ciudades. Traducir investigación en política pública requiere cooperación entre universidades, gobiernos y sociedad civil. Las ciudades evolucionan rápidamente, desafiando los modelos tradicionales de planeación. Michael Batty advierte que “las ciudades se están volviendo más complejas a gran velocidad, y cada vez nos cuesta más trabajo entenderlas”.

Hoy disponemos de datos georreferenciados, sensores e imágenes satelitales que revelan patrones invisibles y permiten políticas más efectivas. El conocimiento debe llegar a la ciudadanía: entender cómo la expansión urbana, el consumo de suelo y la movilidad basada en el automóvil aumentan la desigualdad es clave para generar conciencia y acción colectiva hacia un desarrollo urbano justo y sostenible.

Eje 2: Innovación

El segundo eje lleva la evidencia al territorio mediante proyectos piloto y de intervención barrial o distrital que prueban soluciones, miden impacto y generan aprendizajes transferibles. La innovación urbana, aplicada con rigor y propósito, convierte al territorio en un laboratorio de soluciones basadas en la naturaleza, regeneración urbana y eficiencia energética, fortaleciendo capacidades para impulsar cambios estructurales en la política pública.

Eje 3: Colaboración

El tercer eje es la colaboración, corazón de la transformación urbana. Los grandes desafíos —movilidad, agua, vivienda, aire, cambio climático— trascienden fronteras institucionales. Experiencias como Distritotec en Monterrey demuestran que, con una visión compartida entre academia, gobierno, empresas y comunidad, surgen soluciones sostenibles. La colaboración alinea actores, construye confianza y permite decisiones que reduzcan emisiones, restauren ecosistemas y fortalezcan la resiliencia social.

Eje 4: Fortaleza institucional

El cuarto eje es la fortaleza institucional, base para la continuidad de las políticas urbanas. Cuando evidencia, innovación y colaboración generan resultados, se abren caminos a reformas sostenibles. Fortalecer instituciones exige diseñar políticas, financiamiento y gobernanza que coordinen visiones. Superar la fragmentación institucional requiere estructuras municipales y metropolitanas sólidas, con recursos, responsabilidad y rendición de cuentas frente a los desafíos urbanos y climáticos.