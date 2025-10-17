Proyectos globales de trenes enseñan a México a modernizar vías sin detener el servicio diario

La principal enseñanza es que los trenes no mejoran solo con nuevas rutas, sino con mantenimiento planificado, fases bien definidas y coordinación entre actores públicos y privados.

En los proyectos internacionales analizados, la continuidad del servicio fue una prioridad igual que el avance físico de las obras. Los equipos de ingeniería coinciden en que la modernización no depende del tamaño del presupuesto, sino de cómo se gestiona.

Durante las presentaciones, los responsables de los proyectos insistieron en la necesidad de construir sobre lo existente. “Se trata de adaptar, no de reemplazar”, explicó John Nolan, uno de los diseñadores principales del proyecto de Transformación digital del túnel Severn, un enlace ferroviario que conecta a Inglaterra con el sur de Gales.

¿Cómo evitar cierres prolongados?

Las experiencias internacionales muestran que los cierres prolongados son cada vez menos viables. En su lugar, se opta por intervenciones nocturnas, prefabricación de componentes y montaje modular que reduce riesgos y mantiene la operación diaria.

En México, las ampliaciones del Tren Suburbano y el Interurbano México–Toluca podrían beneficiarse de esa planeación por ventanas cortas de trabajo, en lugar de suspensiones completas.

Otra lección es la intervención temprana. En Indonesia, el programa Smart Infrastructure de la empresa PT Kereta Api Indonesia prioriza el mantenimiento preventivo en 7,000 kilómetros de vía.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk, proyecto realizado con iTwin Capture, iTwin Experience, ProjectWise, SYNCHRO. (Foto: Bentely Systems/ PT Waskita Karya (Persero) Tbk)

En lugar de reparar cuando ocurre una falla, el sistema identifica tramos críticos y planifica su rehabilitación con anticipación. “El objetivo es elevar la disponibilidad operativa de la red y reducir fallas por mantenimiento reactivo”, indicó el Ministerio de Transporte en su informe del proyecto.

Esa lógica puede trasladarse a México, donde buena parte de la red ferroviaria nacional fue construida hace más de medio siglo. Detectar tramos vulnerables en drenaje, señalización o terraplenes permitiría optimizar presupuestos y evitar cierres no programados.

La empresa estatal PT Kereta Api Indonesia lleva a cabo otro tipo de intervención: un programa nacional de rehabilitación que combina mantenimiento físico y gestión digital. Las acciones incluyen reemplazo de componentes de vía, mejora de drenajes y modernización de señalización en corredores prioritarios de Java Occidental.

El propósito es mejorar la confiabilidad del servicio sin detener los trenes. “La meta es contar con una red más disponible y segura, con menos intervenciones de emergencia”, explicó la compañía en su comunicado.

Reforzar lo que ya existe

El proyecto del Severn en Reino Unido es un ejemplo de cómo modernizar sin reconstruir. La obra busca proteger el tramo entre Newport y Gloucester, afectado por erosión y humedad, mediante la instalación de 7,600 anclajes de roca y 32,000 metros cuadrados de malla metálica.

Las tareas incluyen estabilización de taludes, renovación de drenajes y reemplazo de tramos de vía en un entorno con acceso limitado.

El programa concentra los cierres de vía en verano, cuando el tráfico ferroviario disminuye. En esas semanas se ejecutan las intervenciones pesadas y se utilizan autobuses como transporte alternativo. De esa forma, Network Rail mantiene la operación el resto del año y reduce el impacto en los pasajeros.

El método puede replicarse en obras mexicanas donde los trenes deben coexistir con la movilidad urbana. El Suburbano, por ejemplo, atraviesa zonas habitadas que no pueden detener su tránsito diario.

Planificar por temporadas de baja demanda, como ocurre en Reino Unido, permitiría concentrar los trabajos de mayor riesgo sin paralizar el servicio, dan como lecciones los diseñadores del proyecto.