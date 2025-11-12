El plan de 'salvación' de Michoacán incluye mejorar las carreteras del estado y la SICT priorizará estas autopistas

"Hace unos días la presidenta anunció el Plan Michoacán, entre las acciones del programa está acelerar las concesiones que se tienen (...) para que se terminen lo más pronto posible. Ver cómo podemos apoyar para que se aceleren", explicó Jesús Esteva durante el Congreso Nacional de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

El plan contempla, principalmente, la modernización de tres autopistas cuyas obras ya comenzaron:

Pátzcuaro-Uruapan con 14 kilómetros y 98% de avance.

Zitácuaro-Maravatío con 41 kilómetros y 53% de avance.

Uruapan-Nueva Italia con 65 kilómetros y 10% de avance.

El efecto que la SICT busca tener con la priorización de estos proyectos es aumentar el empleo, dinamizar la economía y mejorar la conexión entre localidades.

"Prácticamente en todos lados, por encima de la seguridad, por encima del agua, por encima de cualquier otro tema, la demanda son los caminos. Es más, el Inegi lo tiene como la preocupación principal a nivel nacional: el bacheo, la conservación de carreteras y caminos", agregó el titular de la SICT.

La mejora de la autopista que parte de Pátzcuaro estaba programada para terminarse el 30 de septiembre, pero las obras se retrasaron y no se tiene una nueva fecha de apertura. En el caso de la de Zitácuaro, que forma parte de un proyecto más amplio en colaboración con el gobierno estatal, se tiene proyectado como periodo de conclusión el primer trimestre de 2027. Y en el de Uruapan, se espera que termine en agosto de 2027.

La SICT no especificó, con el nuevo plan de aceleración, cuáles serán las nuevas fechas planeadas para las aperturas.

Las declaraciones del secretario se suman a las dadas por Marcelo Ebrard en la presentación del Plan Michoacán, quien anunció que se destinarán recursos en infraestructura carretera y de caminos, a través de inversiones mixtas público–privadas, de las cuales unas "ya están en proceso". "Lo que se va a hacer es acelerarlas, invertir más para que se terminen antes", dijo el titular de la Secretaría de Economía.