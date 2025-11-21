Para mantener flujo turístico, México necesita apostar por infraestructura

La movilidad urbana enfrenta presiones similares. En Los Cabos avanza la construcción de la Glorieta de las Mujeres Libres, una obra que, según la CMIC, “va a ayudar mucho a mejorar la movilidad” en una zona donde las horas pico generan saturación vial frecuente. En La Paz también se intervienen vialidades, aunque el organismo reconoce que “aún falta mucho” para responder a la demanda.

El abastecimiento de agua es otro componente. En La Paz iniciará la construcción de la presa El Novillo, considerada de gran importancia para el estado. En los fondos federales destinados a infraestructura municipal, cerca del 30% se dirige a obras hidráulicas por la necesidad constante del recurso, indispensable para sostener los proyectos turísticos y las zonas residenciales donde se concentran inversionistas extranjeros.

A nivel económico, Baja California Sur presenta un ligero retroceso respecto a años anteriores: “bajó un poquito tanto la obra pública como la obra privada”, indicó la CMIC local, aunque el estado continúa por encima del promedio nacional en crecimiento constructivo.

El turismo representa alrededor del 9% del PIB nacional. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Los Cabos: infraestructura social y consolidación urbana, el pendiente

La consolidación de desarrollos urbanos es una pieza clave en uno de los destinos más visitados del país. Muchos complejos se encuentran entre 20% y 30% de avance y requieren inversión en agua potable, drenaje, alcantarillado y vialidades para llegar a su capacidad total.

Alfredo Hernández de Realty One Group Baja & Pacific México explicó que la compra de terrenos y viviendas por parte de extranjeros representa una parte importante de esta inversión, que podría ubicarse entre 100 y 200 millones de dólares en los próximos años.

En 2024, la inversión extranjera directa en Baja California Sur fue de alrededor de 1,350 millones de dólares. El sector inmobiliario generó cerca de 2,000 millones de dólares en transacciones, con unas 3,000 operaciones anuales y precios promedio cercanos a 800,000 dólares por propiedad. “La mayoría de los extranjeros buscan desarrollos que ya tienen todos los servicios”, dijo Hernández.

Sin embargo, el rezago en infraestructura social continúa. Existen colonias sin pavimentación, con acceso limitado a agua o sistemas de salud. Para Hernández, las decisiones de inversión y el atractivo turístico dependen también de estas condiciones: “La infraestructura social contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes y eso impacta de manera directa al desarrollo económico”.

El sureste y el Golfo, con un paso adelante

En la península de Yucatán, Mérida se posiciona como un destino relevante por factores que combinan aerolíneas, cultura, logística y seguridad. La operación aeroportuaria presenta inversión en pistas, tecnología y ampliación, lo que permite recibir aeronaves de gran capacidad.

Además, la apertura del Tren Maya introduce conexión ferroviaria con potencial tanto turístico como de carga, gracias a su ubicación cercana al polo industrial local, considera Luis Ruíz.

La ciudad se beneficia también de la cercanía con Puerto Progreso y de un creciente interés por actividades culturales y de exploración. El aprovechamiento de vestigios arqueológicos, la gastronomía yucateca y las visitas a zonas mayas atraen a viajeros que antes destinaban toda su estancia a Cancún, y ahora dividen su viaje para incluir varios destinos.

El turismo de experiencias avanza. Los visitantes buscan interactuar con comunidades y productores locales, realizar actividades gastronómicas, educativas o de bienestar. En este contexto, la infraestructura que sostiene estas experiencias, desde carreteras hasta servicios y equipamiento turístico, requiere actualizarse para responder al aumento de viajeros. “El turismo evoluciona hacia experiencias donde la gente busca interaccionar con la comunidad local”, explicó Luis Ruíz, de Onirius.