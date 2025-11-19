Vivienda en zonas industriales, el nuevo atractivo para las desarrolladoras

Un crecimiento acelerado en la demanda

La búsqueda de vivienda en el país crece alrededor de 16% anual. Sin embargo, en polos industriales como Monterrey, Querétaro, Guanajuato, Tijuana o Saltillo, el incremento se triplica.

“En algunos de los polos industriales (…) estamos encontrando incrementos de búsquedas de vivienda de hasta el 50% anual”, dijo Julio César Mendoza, gerente comercial de Inmuebles24.

Esta diferencia responde a la llegada de nuevas plantas y trabajadores que se reubican desde otros estados o incluso desde el extranjero. No obstante, el mercado no satisface sus necesidades.

Una de las zonas que ya experimenta una convivencia estrecha entre parques industriales y desarrollos de vivienda es el corredor entre el aeropuerto de Querétaro y El Marqués, donde la construcción de vivienda horizontal comienza a ubicarse a pocos kilómetros de las naves.

Los usuarios realizan búsquedas de compra o renta desde fuera de estas ciudades y encuentran menos inventario del que requieren. Esto genera un desfase entre oferta y demanda, especialmente para quienes buscan vivienda usada, que aún tiene poca presencia digital.

Oferta que crece, pero con límites

La oferta total en estas regiones aumenta alrededor de 8% anual. No obstante, la empresa identifica dos límites: la baja digitalización de la vivienda usada y la necesidad de ampliar la construcción de vivienda nueva.

“Al no encontrar esta oferta en nuestro portal, normalmente se traduce en un déficit de oferta contra la demanda”, explicó Julio Mendoza.

Esto además presiona el precio de las unidades a la alza. El valor de la vivienda en zonas industriales incrementa entre 13% y 14% anual, según datos de la plataforma. En otras regiones del país el aumento es de alrededor de 6%. La diferencia refleja la intensidad de la demanda en los corredores industriales.

El efecto se extiende también a la vivienda usada, cuyos propietarios obtienen apreciaciones por encima de la media nacional.

Ante la falta de oferta, el valor de la vivienda en zonas industriales incrementa de forma acelerada- (Altaf Shah/Getty Images)

¿Qué buscan en las viviendas?

El segmento predominante cerca de parques industriales es el de interés social, con precios que parten de 500,000 pesos y llegan a 1.5 millones.

A nivel nacional, las unidades que se comercializan en estos entornos reportan un valor promedio de 1.9 millones. Sin embargo, los valores cambian según el mercado local, de acuerdo con el especialista.

En Monterrey y Saltillo, por ejemplo, la plataforma identifica unidades que se venden hasta en 2.5 millones, mientras que en Querétaro el promedio ronda los 2 millones.

El mercado de renta también se ajusta a las dinámicas laborales. Las unidades usadas o nuevas adquiridas por inversionistas para arrendarlas se mueven entre 12,000 y 15,000 pesos mensuales.

Los periodos de ocupación suelen ser breves. Algunos trabajadores se quedan por seis meses o un año, otros comparten el espacio o lo usan únicamente para dormir entre jornadas industriales.