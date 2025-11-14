LA CDMX está en un punto de no retorno de planeación urbana y hay dos proyectos que deben poner orden

Los documentos oficiales y especialistas en planeación coinciden en que este es un punto de inflexión. La capital enfrenta una transición en la que la planeación deja de ser una referencia abstracta y se convierte en un marco que define inversiones, densidades, infraestructura y prioridades territoriales a largo plazo.

Un sistema que intenta consolidarse

El PGD es el instrumento rector que fija objetivos, estrategias y metas para los próximos 20 años. De acuerdo con la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo, se sujeta a él la programación presupuestal y la ejecución de proyectos públicos. A partir de este documento se desprenden los instrumentos que operan en menor escala, incluido el PGOT, con vigencia de 15 años.

En la plataforma de consulta del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) se afirma que el PGD “definirá las políticas de largo plazo en las materias de relevancia estratégica para la Ciudad”, mientras que el PGOT detalla el ordenamiento territorial y las reglas para organizar el suelo urbano.

Ambos procesos requieren participación ciudadana a través de talleres, foros y conversatorios. La Constitución capitalina establece que la planeación debe realizarse de manera democrática y con perspectiva territorial.

Ese marco institucional comenzó a construirse desde 2017, cuando se aprobó la nueva Constitución de la Ciudad. Sin embargo, los instrumentos no quedaron listos en los plazos previstos.

Mónica Tapia, cofundadora y directora de Ruta Cívica, organización que promueve la creación de ciudades igualitarias e incluyentes, explica que el diseño del sistema avanzó con lentitud, “ocho años después seguimos sin tener ley de ordenamiento”, dijo.

Durante ese periodo, tampoco existían la titularidad plena del Instituto de Planeación ni sus órganos internos.

El avance de este año modificó ese escenario. Ya existe una propuesta del PGD publicada y puesta en consulta, también opera un consejo ciudadano y un directorio técnico.

Según Tapia, por primera vez se realiza un proceso abierto durante varios meses, en contraste con ejercicios anteriores más cortos. Para ella, la clave será cómo se integren las observaciones al documento final.