Carreteras, puentes y aeropuertos: Las megaobras prioritarias del gobierno federal en 2025

Los de mayor inversión

La apuesta más costosa del año (estimación de la obra completa) fue el inicio de la carretera de 156 kilómetros entre Nueva Italia, Michoacán, y Lázaro Cárdenas, en la costa del Pacífico, con una inversión estimada de 10,425 millones de pesos.

Este proyecto de inversión mixta se perfila como el más caro del paquete carretero 2025-2028 y delinea la importancia que tiene para el gobierno federal, detonar la logística del país, ya que la obra busca facilitar el acceso al puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los más importantes del país.

Le sigue en inversión el Puente Internacional Nuevo Laredo, que no ha iniciado obras pero avanza en gestiones para hacerse realidad con una inversión estimada de 6,600 millones de pesos destinados a los ocho kilómetros que incluyen el puente de 297.5 metros y sus accesos de 5.64 kilómetros.

Esta estructura binacional también tiene un objetivo logístico, ya que refuerza la principal frontera comercial entre México y Estados Unidos.

El eje prioritario Macuspana-Escárcega, que conecta Tabasco con Campeche a lo largo de 250 kilómetros, es también uno de los más valiosos, ya que el plan de modernización contempla una inversión superior a los 6,000 millones de pesos.

En la frontera norte, se prepara el Bypass Tijuana-Ensenada que absorberá desde 2026 un presupuesto de 4,300 millones de pesos en 25 kilómetros, mientras que en Veracruz, el Puente Coatzacoalcos III, una estructura atirantada de 2.2 kilómetros, inició los estudios para las obras, que tendrán una inversión de 4,400 millones de pesos.

La ampliación del Aeropuerto Tepic-Riviera Nayarit, que incluye terminal y pista, tiene una transformación en marcha con 4,000 millones de pesos.

Los kilómetros que suman

Si la inversión marca prioridades, los kilómetros revelan alcance. El Programa Lázaro Cárdenas del Río agrupó varios tramos de modernización carretera en Oaxaca que, en conjunto, suman más de 300 kilómetros.

El tramo Nochixtlán-Huajuapan abarca 88 kilómetros, Tehuacán-Chazumba se extiende por 121 kilómetros, y Putla de Guerrero-Pinotepa Nacional alcanza 123 kilómetros. Estas rutas atraviesan la Mixteca oaxaqueña, una región montañosa donde las carreteras escaseaban.

El ya mencionado eje Macuspana-Escárcega, con sus 250 kilómetros entre Tabasco y Campeche, se suma a los grandes proyectos por extensión, al igual que Nueva Italia-Lázaro Cárdenas con 156 kilómetros.

En contraste, la autopista costera de Nayarit, específicamente el tramo Las Varas-Platanitos, recorrió 26 kilómetros con una inversión de 2,516 millones de pesos, próximo a iniciar licitación.

Guerrero: la reconstrucción post-Otis

El huracán Otis dejó una factura de infraestructura dañada que el gobierno federal comenzó a saldar este año.

En Guerrero se puso en marcha la reconstrucción y modernización de 68 puentes: cinco de la red federal y 63 de la red estatal. La inversión aproximada alcanzó los 3,000 millones de pesos, aunque esta cifra incluye también trabajos en carreteras afectadas por el fenómeno meteorológico.