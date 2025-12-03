Síguenos en nuestras redes sociales:

Carreteras, puentes y proyectos aeroportuarios, otras obras prioritarias de 2025

Las carreteras toman un papel relevante en la planeación de presupuesto e inicio de obras de la Secretaría de Infraestructura, que este año hizo anuncios de inversión en proyectos públicos y mixtos.
mié 03 diciembre 2025 04:14 PM
Carreteras, puentes y aeropuertos: Las megaobras prioritarias del gobierno federal en 2025
México ha puesto especial atención en proyectos de modernización carretera para detonar la logística. (holgs/Getty Images)

Más allá de los trenes de pasajeros que capturaron la atención mediática este año, el gobierno federal desplegó una red de infraestructura carretera, puentes y proyectos aeroportuarios con los que pretendieron transformar la conectividad del país a través de estudios, obras y anuncios de inversión para este y el próximo año.

Con inversiones que superan los 10,000 millones de pesos en algunos casos y trazos que alcanzan más de 300 kilómetros en conjunto, estas obras dibujaron un mapa de prioridades que conecta puertos, fronteras y regiones aisladas.

Los de mayor inversión

La apuesta más costosa del año (estimación de la obra completa) fue el inicio de la carretera de 156 kilómetros entre Nueva Italia, Michoacán, y Lázaro Cárdenas, en la costa del Pacífico, con una inversión estimada de 10,425 millones de pesos.

Este proyecto de inversión mixta se perfila como el más caro del paquete carretero 2025-2028 y delinea la importancia que tiene para el gobierno federal, detonar la logística del país, ya que la obra busca facilitar el acceso al puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los más importantes del país.

Le sigue en inversión el Puente Internacional Nuevo Laredo, que no ha iniciado obras pero avanza en gestiones para hacerse realidad con una inversión estimada de 6,600 millones de pesos destinados a los ocho kilómetros que incluyen el puente de 297.5 metros y sus accesos de 5.64 kilómetros.

Esta estructura binacional también tiene un objetivo logístico, ya que refuerza la principal frontera comercial entre México y Estados Unidos.

El eje prioritario Macuspana-Escárcega, que conecta Tabasco con Campeche a lo largo de 250 kilómetros, es también uno de los más valiosos, ya que el plan de modernización contempla una inversión superior a los 6,000 millones de pesos.

En la frontera norte, se prepara el Bypass Tijuana-Ensenada que absorberá desde 2026 un presupuesto de 4,300 millones de pesos en 25 kilómetros, mientras que en Veracruz, el Puente Coatzacoalcos III, una estructura atirantada de 2.2 kilómetros, inició los estudios para las obras, que tendrán una inversión de 4,400 millones de pesos.

La ampliación del Aeropuerto Tepic-Riviera Nayarit, que incluye terminal y pista, tiene una transformación en marcha con 4,000 millones de pesos.

Los kilómetros que suman

Si la inversión marca prioridades, los kilómetros revelan alcance. El Programa Lázaro Cárdenas del Río agrupó varios tramos de modernización carretera en Oaxaca que, en conjunto, suman más de 300 kilómetros.

El tramo Nochixtlán-Huajuapan abarca 88 kilómetros, Tehuacán-Chazumba se extiende por 121 kilómetros, y Putla de Guerrero-Pinotepa Nacional alcanza 123 kilómetros. Estas rutas atraviesan la Mixteca oaxaqueña, una región montañosa donde las carreteras escaseaban.

El ya mencionado eje Macuspana-Escárcega, con sus 250 kilómetros entre Tabasco y Campeche, se suma a los grandes proyectos por extensión, al igual que Nueva Italia-Lázaro Cárdenas con 156 kilómetros.

En contraste, la autopista costera de Nayarit, específicamente el tramo Las Varas-Platanitos, recorrió 26 kilómetros con una inversión de 2,516 millones de pesos, próximo a iniciar licitación.

Guerrero: la reconstrucción post-Otis

El huracán Otis dejó una factura de infraestructura dañada que el gobierno federal comenzó a saldar este año.

En Guerrero se puso en marcha la reconstrucción y modernización de 68 puentes: cinco de la red federal y 63 de la red estatal. La inversión aproximada alcanzó los 3,000 millones de pesos, aunque esta cifra incluye también trabajos en carreteras afectadas por el fenómeno meteorológico.

Entre los puentes federales destacan el Acahuizotla, La Olla, Tlapaneco I, Alfredo Mendizábal y Omitlán. En la modernización de la carretera Las Cruces-Pinotepa Nacional se trabajó en los puentes Las Vigas, Agua Hedionda, Copala y Marquelia I. Otros tres puentes —Talapilla, Río Quetzala y Santa Catarina— estaban por iniciar obra al cierre del año.

Veracruz: puentes y distribuidores

Veracruz concentró algunos de los proyectos de infraestructura más emblemáticos del año. Además del Puente Coatzacoalcos III, el puerto de Veracruz recibió obras para mejorar su acceso mediante un distribuidor vial que inició construcción. El puente atirantado Antonio Dovalí Jaime, también conocido como Coatzacoalcos II, recibió trabajos de mantenimiento.

Como obra de continuidad avanzó el proyecto Cardel-La Mancha-Laguna Verde, mientras que en otros puntos del estado se trabajó en el eje prioritario que conecta con regiones vecinas.

Nayarit y la costa del Pacífico

Nayarit fue escenario de varios proyectos que buscan consolidar su vocación turística. La autopista Tepic-Compostela cerró el año con un avance del 94% y conclusión programada para octubre de 2025. El Puente Amado Nervo inició obra, reforzando la infraestructura regional.

El proyecto de autopista costera de Nayarit contempla dos tramos: Las Varas-Platanitos y Platanitos-San Blas, ambos próximos a iniciar licitación. El entronque Puerto Vallarta entró en su última etapa de construcción con un avance del 80%.

El gobierno federal informó que Nayarit alcanzó el 100% de sus cabeceras municipales con acceso pavimentado, gracias al Programa de Caminos Artesanales en pueblos originarios.

Ejes prioritarios en el resto del país

La estrategia de ejes prioritarios desplegó obras en diversos estados. En el corredor que va de Michoacán a Guerrero, Pátzcuaro-Uruapan cerró como obra de continuidad con conclusión programada para septiembre de 2025. En el Estado de México avanzó Atizapán-Atlacomulco, también como proyecto de continuidad.

El eje Cuautla-Tlapa busca conectar Morelos con Guerrero, mientras que Tamazunchale-Huejutla hace lo propio entre San Luis Potosí e Hidalgo. En el norte, Bavispe-Nuevo Casas Grandes traza una ruta en Sonora y Chihuahua. El proyecto Guaymas-Esperanza-Yécora-Chihuahua inició su tramo entre Sonora y Chihuahua.

En el sur, Salina Cruz-Zihuatanejo registró trabajos en ocho puentes a lo largo de su trazo costero entre Oaxaca y Guerrero.

Otros proyectos carreteros

El Libramiento Arco Sur en Colima inició construcción, mientras que en Morelos el Puente Jojutla avanzó en su reconstrucción con montaje de trabes. En el Estado de México se reconstruyeron los puentes Alameda Oriente y se trabajó en la conservación de 20 puentes en la zona oriente de la entidad. El Puente Pirámides se encontraba en fase de conclusión.

El Viaducto Santa Ana en Tlaxcala inició obra, mientras que el Puente Río Hondo I se sumó a los proyectos en ejecución.

Movilidad y otros programas

En materia de movilidad urbana, el Trolebús Ixtapaluca se encontraba en fase de estudios este año, mientras que se contempló la ampliación del Mexibús Línea 3 Panteón los Rosales como proyecto futuro. El programa Senderos Seguros "Camina libre camina segura" avanzó con mil kilómetros de intervención.

El Programa de Caminos Artesanales destinará 3,000 millones de pesos para 2,107 kilómetros a nivel nacional, enfocándose en pueblos originarios. En infraestructura educativa, iniciaron seis preparatorias en el oriente del Estado de México.

El gobierno federal mantuvo su programa de rehabilitación y mantenimiento de la red carretera federal mediante trenes de repavimentación, con obras adicionales de conservación en 129.5 kilómetros de la red.

