La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) inició el arranque de licitaciones con base en el presupuesto autorizado, con la intención de ejercer obra pública desde los primeros meses del año y evitar retrasos asociados al calendario, particularmente por la temporada de lluvias, pues a septiembre de este año la dependencia reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un avance de gasto presupuestario de 54.1%.
Durante un encuentro con medios, el titular de la dependencia explicó que los procesos de licitación ya están en marcha, tanto para nuevos proyectos como para obras multianuales que continúan su ejecución, principalmente en carreteras y puentes.
La prioridad, dijo, es avanzar en trabajos de conservación y reconstrucción mientras las condiciones climáticas lo permiten.
El funcionario subrayó que la secretaría busca iniciar obras de manera temprana para evitar interrupciones posteriores. “Nosotros somos los más preocupados de arrancar de inmediato”, afirmó, al señalar que el calendario de ejecución está directamente vinculado a criterios técnicos y operativos.
En materia presupuestal, indicó que mantiene diálogo con Hacienda para recibir con oportunidad las asignaciones, especialmente las relacionadas con reconstrucción en entidades afectadas por lluvias recientes.
Aunque no detalló montos, adelantó que se trata de un paquete relevante de recursos federales enfocado en restituir y mejorar la infraestructura dañada.
La reconstrucción, explicó, se realizará con presupuesto público, particularmente en el caso de puentes, muchos de los cuales serán rediseñados bajo estándares más altos que los utilizados anteriormente, con periodos de retorno mayores para enfrentar eventos climáticos extremos. El objetivo, dijo, es que las obras queden en mejores condiciones que antes de las contingencias.
Para la ejecución de los proyectos, la SICT mantendrá un esquema mixto que combina obra por administración, licitaciones a empresas privadas y, cuando sea necesario, apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. El secretario insistió en que la instrucción es clara: “la obra que empiezas la debes de concluir” y evitar así que los proyectos queden a medio camino.
En paralelo, el funcionario señaló que la dependencia revisa un paquete de autopistas bajo esquemas de inversión mixta, como parte de los mecanismos para incentivar la participación privada.
Explicó que estos proyectos se están analizando con cautela, considerando su demanda, para evitar esquemas que en el futuro impliquen presiones para las finanzas públicas o requieran rescates.
Trenes retrasados y corte de obras 2025
En materia ferroviaria, el secretario detalló el estado de los principales proyectos en curso. Sobre el Tren El Insurgente (Toluca–Ciudad de México), indicó que se encuentra en periodo de pruebas, tanto operativas como estructurales y de señalización.
Aclaró que la obra civil está prácticamente concluida, pero que el sistema no se abrirá al público hasta que se completen todas las pruebas y certificaciones. El titular de la SICT prevé que la apertura al público se realice a finales de enero.
Respecto al ramal Lechería–AIFA, informó que los trenes ya circulan en pruebas, incluso con catenaria instalada. La obra civil, dijo, está prácticamente terminada, con pendientes menores como pasarelas y confinamiento de zonas peatonales.
El proyecto se encuentra también en fase de pruebas, previo a definir su fecha de apertura, dado el volumen de usuarios esperado.
Sobre los nuevos proyectos ferroviarios, como el México–Querétaro y el AIFA–Pachuca, el funcionario señaló que los frentes de trabajo avanzan conforme a programa, con seguimiento directo y procesos de liberación de derecho de vía y rescate arqueológico, sin que se hayan planteado cambios de trazo en la última revisión.
Ambos proyectos recorrieron su fecha de apertura debido, principalmente, a temas sociales “pues los gobiernos de la Cuarta Transformación no llegan y reprimen, siempre hay un diálogo y eso nos llevó a que en dos ocasiones, en la Ciudad de México, tuviéramos periodos largos en donde no pudiéramos intervenir ciertas zonas”, detalló.
El funcionario también precisó que el proyecto de El Insurgente es muy complejo estructuralmente al tener dobles voladizos de concreto, un puente atirantado con doble curvatura, el pase de una autopista y un viaducto mixto, que, conjugado con el trabajo en horarios reducidos por encontrarse en zonas transitadas, hizo que los tiempos se alargaran.
“Y los incidentes que tuvimos, la caída de la lanzadora de dovela fue muy compleja y eso originó el retraso. La presidenta lo ha platicado. La obra inicia con un proyecto y a días que se da el fallo, cambian el trazo, todo se vuelve precios extraordinarios y eso lleva a que se complique la parte administrativa y se tengan que hacer diferentes acciones para poder avanzar y desatorar”, apunta.
En el caso del tren al Aeropuerto Felipe Ángeles, todavía hay personas que a mediados de este diciembre recibieron aportaciones para mudarse fuera del perímetro de la ruta y liberar al proyecto de este último pendiente,
Jesús Esteva Medina señaló que la reconstrucción en carreteras de puentes dañados por lluvias ya muestra avances relevantes. En Guerrero, explicó, la mayoría de los 68 puentes intervenidos ya están concluidos, mientras que a nivel nacional se prevé intervenir más de 100 estructuras, muchas de ellas que actualmente operan con pasos provisionales.
La prioridad inmediata es actuar antes de la siguiente temporada de lluvias y hacerlo con nuevos criterios de diseño.
También mencionó carreteras en ejecución con apoyo de fuerzas armadas. La Guaymas–Chihuahua se construye con respaldo de la Marina, mientras que la Toluca–Tejupilco avanza con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de una estrategia para aprovechar capacidades instaladas y acelerar los trabajos.