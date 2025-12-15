El funcionario subrayó que la secretaría busca iniciar obras de manera temprana para evitar interrupciones posteriores. “Nosotros somos los más preocupados de arrancar de inmediato”, afirmó, al señalar que el calendario de ejecución está directamente vinculado a criterios técnicos y operativos.

En materia presupuestal, indicó que mantiene diálogo con Hacienda para recibir con oportunidad las asignaciones, especialmente las relacionadas con reconstrucción en entidades afectadas por lluvias recientes.

Aunque no detalló montos, adelantó que se trata de un paquete relevante de recursos federales enfocado en restituir y mejorar la infraestructura dañada.

La reconstrucción, explicó, se realizará con presupuesto público, particularmente en el caso de puentes, muchos de los cuales serán rediseñados bajo estándares más altos que los utilizados anteriormente, con periodos de retorno mayores para enfrentar eventos climáticos extremos. El objetivo, dijo, es que las obras queden en mejores condiciones que antes de las contingencias.

Para la ejecución de los proyectos, la SICT mantendrá un esquema mixto que combina obra por administración, licitaciones a empresas privadas y, cuando sea necesario, apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. El secretario insistió en que la instrucción es clara: “la obra que empiezas la debes de concluir” y evitar así que los proyectos queden a medio camino.

En paralelo, el funcionario señaló que la dependencia revisa un paquete de autopistas bajo esquemas de inversión mixta, como parte de los mecanismos para incentivar la participación privada.

Explicó que estos proyectos se están analizando con cautela, considerando su demanda, para evitar esquemas que en el futuro impliquen presiones para las finanzas públicas o requieran rescates.

Trenes retrasados y corte de obras 2025

En materia ferroviaria, el secretario detalló el estado de los principales proyectos en curso. Sobre el Tren El Insurgente (Toluca–Ciudad de México), indicó que se encuentra en periodo de pruebas, tanto operativas como estructurales y de señalización.

Aclaró que la obra civil está prácticamente concluida, pero que el sistema no se abrirá al público hasta que se completen todas las pruebas y certificaciones. El titular de la SICT prevé que la apertura al público se realice a finales de enero.