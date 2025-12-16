Así es el mapa de carreteras en México: aunque las federales son más conocidas, el 'músculo' está en otro lado

Las carreteras federales representan 51,310 kilómetros. Aunque son las más visibles por su función de largo alcance, al enlazar estados, corredores productivos y fronteras, en términos de longitud, no constituyen el componente principal de la red.

En el ámbito local, las carreteras municipales suman 19,757 kilómetros, una proporción menor frente a las redes federal y estatal. A este conjunto se agregan 3,754 kilómetros clasificados como carreteras particulares u otros esquemas de administración.

El reparto de la red carretera muestra que su operación y mantenimiento se distribuyen de manera amplia entre los gobiernos estatales, con una participación relevante, aunque menor en extensión, del ámbito federal. En conjunto, estas vías forman la columna vertebral de la conectividad interurbana del país.

De acuerdo con el Inegi, la red carretera forma parte de un sistema vial más amplio que también incluye caminos, veredas y vialidades urbanas. Dentro de ese conjunto, las carreteras representan el componente destinado principalmente a la conexión regional y nacional.

La red carretera tiene 167,226.54 kilómetros libres de pago de cuota. (Fuente: INEGI)

El peso de la red rural dentro del sistema carretera

Dentro del total estatal, la mayor parte de los kilómetros corresponde a carreteras rurales, que conectan localidades de menor tamaño y zonas productivas alejadas de los centros urbanos.

En 2025, las localidades rurales suman 290,307, frente a 4,904 localidades urbanas registradas en el sistema.

Esta relación muestra que, en número de destinos atendidos, la red carretera mantiene una cobertura predominantemente rural, aunque los tramos urbanos concentran una mayor densidad de población.

Infraestructura que acompaña a la red carretera

Además de los kilómetros de vía, la Red Nacional de Caminos registra la infraestructura asociada a la operación del sistema carretera.

En 2025, el país cuenta con 18,195 puentes y 256 túneles, elementos indispensables para la continuidad de los trayectos.

Asimismo, el inventario incluye 1,376 plazas de cobro, tanto en esquemas de sistema abierto como cerrado, que forman parte de la red de carreteras de cuota.

La red carretera dentro del sistema vial nacional

La red carretera se integra en un sistema vial más amplio que, en 2025, suma 1.03 millones de kilómetros. Dentro de este conjunto, los caminos representan 530,493 kilómetros y las vialidades urbanas alcanzan 274,096 kilómetros.

Este contexto permite ubicar a la red carretera como uno de los componentes del sistema de vías terrestres del país, con una función específica orientada a la conexión interurbana y regional, en convivencia con otros tipos de infraestructura vial.