Cómo el sueño industrial del Tren Interoceánico choca con los rezagos de Oaxaca, Veracruz y Chiapas

La desarrolladora clasifica a estos estados como “polos de cierre de brechas”, es decir, entidades que presentan rezagos, “pero ya disponen de un vehículo institucional para detonar vocaciones productivas, ordenamiento territorial y encadenamientos locales”.

Por ello, la compañía, que cuenta con operaciones en el centro, bajío y norte del país, insta al gobierno a adoptar una visión de largo plazo con estrategias que impulsen a los gobiernos estatales y a los sectores productivos locales, de manera que puedan enfrentar desafíos actuales como garantizar energía estable y suficiente, infraestructura logística y de transporte, así como el fortalecimiento de la seguridad pública y el estado de derecho, entre otros.

Los estados por los que apuesta el gobierno

Oaxaca

En términos generales, la entidad se ubica en la posición 26 de los 32 estados. El análisis señala como fortalezas su liderazgo en carreteras con menor incidencia de accidentes y un buen posicionamiento en materia medioambiental.

Sus áreas de oportunidad se concentran en incrementar la educación superior STEM y la educación media superior técnica, además de ampliar la diversidad económica y su participación en cadenas industriales.

Los puntos más débiles evaluados fueron los relacionados con infraestructura, donde obtuvo la posición 29 respecto a otros estados.

La calificación se explica porque cuenta solo con dos naves industriales mapeadas por la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), una carga aérea total anual de 313 toneladas en los principales aeropuertos de la entidad y una conectividad de datos de 25.78 Mbps en banda ancha fija.

En accesibilidad portuaria obtuvo una calificación de 30 (en una escala de 0 a 100), en función de la distancia entre las principales zonas industriales y el puerto más cercano, así como del volumen de tráfico de carga contenerizada en dicho puerto. Su punto fuerte es la seguridad carretera, con 2.2 accidentes vehiculares por kilómetro, la mejor estadística a nivel nacional.

En talento e innovación, Oaxaca también se ubicó en la posición 29, debido principalmente a que solo se registraron 2.11 solicitudes de invenciones por cada 100,000 habitantes entre 2019 y 2023, además de 135 egresados de programas STEM por cada 100,000 habitantes en el ciclo escolar 2023-2024.

Los indicadores de este rubro con mejor desempeño (aunque dentro de la categoría medio-baja) fueron el registro de programas de posgrado afines, con 0.9 por cada 100,000 habitantes y 0.24 centros de investigación en la misma proporción.

Además, se contabilizaron 321 alumnos matriculados en Conalep para el ciclo 2024-2025 y en DGETI para el ciclo 2021-2024, por cada 100,000 habitantes.

En una mejor posición, aunque aún en nivel bajo, se encuentra el entorno social, donde tres indicadores se sitúan en este rango, uno en medio-bajo y otro en medio-alto. El peor evaluado es el nivel de escolaridad, ya que el promedio en la población económicamente activa es de 0.22 años adicionales de estudio.

Le sigue el ingreso promedio, con 49.1 pesos por hora. Otro indicador negativo es que 87.1% de los adultos percibe corrupción en la entidad “con frecuencia” o con “mucha frecuencia”.

En un nivel superior se ubica el indicador de participación de mujeres en el trabajo, ya que 40.3% de la fuerza laboral está conformada por mujeres. Mientras que 51.75% de las empresas considera insegura la entidad.

En entorno económico, Oaxaca se ubica en la posición 23 a nivel nacional. El documento muestra que su aportación al PIB industrial nacional es de 1.3%, lo que la coloca en el lugar 18.

La entidad registra 69 millones de dólares en inversión extranjera industrial acumulada en cinco años, uno de sus indicadores más débiles dentro de este rubro, al situarse en la posición 27.

El talento especializado es uno de los principales retos para establecer naves industriales en el sureste. (Global Engineering Group/Getty Images)

La diversidad de sectores alcanza los 822, con lo que obtiene el lugar 18, mientras que las exportaciones industriales suman 1,103 millones de dólares en promedio en cinco años, ubicándose en el lugar 29.

Un punto especialmente rezagado es la complejidad económica, con un valor de –1.87, que la coloca en la última posición del ranking nacional (32).