El regreso de los trenes de pasajeros está cerca: cuáles inauguran en 2026 y qué pasa con las otras rutas

Mientras que 2025 fue el año que marcó el arranque del plan de trenes de pasajeros de la presidenta Claudia Sheinbaum con el inicio de la construcción de cuatro rutas, ahora, en 2026, llega el momento de definir quién construirá las estaciones, quién instalará los sistemas de señalización y quién supervisará que todo funcione.
En esta tónica, entre enero y marzo se conocerán a los ganadores de ocho licitaciones que suman más de 74,000 millones de pesos. Son los contratos que dictarán si los trenes circularán en los plazos prometidos.
A la par, se inaugurarán dos promesas que nacieron en administraciones anteriores pero que este será el año que tengan recorridos con pasajeros: el Tren Insurgente y el Lechería-AIFA.
Los planes ferroviarios de Claudia Sheinbaum en marcha
La presidenta Claudia Sheinbaum diseñó un plan ferroviario que contempla más de 3,000 kilómetros de vías distribuidas en cuatro divisiones y coordinadas por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y la Secretaría de la Defensa Nacional.
La División 1 concentra 786 kilómetros en el centro y noreste: AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. Son las rutas que en 2025 pasaron de proyecto a obra física.
La División 2 abarca 910 kilómetros en el Bajío y el Pacífico con Querétaro-San Luis Potosí, Mazatlán-Los Mochis e Irapuato-Guadalajara.
La División 3 es la más extensa: 1,145 kilómetros que recorren el noroeste con Guaymas-Hermosillo, Guadalajara-Tepic, San Luis Potosí-Saltillo y Los Mochis-Guaymas.
La División 4 cierra el plan con 552 kilómetros en Tepic-Mazatlán y Hermosillo-Nogales.
La ARTF, bajo la dirección de Andrés Lajous, asumió la responsabilidad de supervisar Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. La Sedena mantiene a su cargo AIFA-Pachuca, México-Querétaro y Lechería-AIFA, a través del Grupo de Ingenieros Felipe Ángeles.
Para octubre de 2025, la Sedena reportó que CDMX-Pachuca alcanzó el 10% de construcción en sus 54 kilómetros. CDMX-Querétaro registró el 4.8% en sus 242 kilómetros. La diferencia responde a que la primera obra inició en marzo, un mes antes que la segunda que arrancó en abril.
El proceso de liberar el derecho de vía avanzó durante el año pasado. Para octubre, el gobierno federal reportó que el 66% estaba liberado tras negociar con los dueños de 1,607 predios. Cinco dependencias participaron: la SICT, la ARTF, la Secretaría de Desarrollo Agrario, la Secretaría de Gobernación y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Los porcentajes variaron por ruta. AIFA-Pachuca alcanzó el 93% de liberación. Querétaro-Irapuato llegó al 85%. México-Querétaro y Saltillo-Nuevo Laredo registraron 70 y 71% respectivamente.
Los trenes que están cerca de operar
Antes de que los convoyes circulen hacia el norte, dos sistemas ferroviarios en la Zona Metropolitana del Valle de México esperan su turno para entrar en operación completa. El Tren Interurbano México-Toluca "El Insurgente" y la ampliación del Tren Suburbano de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles culminarán procesos de pruebas y certificación en los primeros meses del año.
En ambos casos se realizaron recorridos, pruebas y supervisiones durante 2025, pero las fechas finales de servicio se colocaron en 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum informó en diciembre pasado que el Tren Suburbano Buenavista-AIFA registró 92% de avance y que funcionará en el primer trimestre de este año.
"Ya se comprometieron conmigo que para el primer trimestre del 2026 esté listo ya para utilizarse", dijo la mandataria durante un recorrido por el tramo Lechería-AIFA.
El propósito es que las personas puedan viajar en Semana Santa desde Buenavista hacia el aeropuerto. El recorrido completo durará 43 minutos con intervalos de 15 minutos entre cada convoy. Operará de 5:00 a 00:30 horas con 10 trenes: siete en operación simultánea, dos de reserva y uno de mantenimiento.
Los trenes tendrán maleteros adaptados para equipaje de pasajeros aéreos. El sistema de pago se homologó con el de la Ciudad de México.
En el Tren Interurbano México-Toluca, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que el sistema se encuentra en fase de pruebas en el tramo Santa Fe-Observatorio. Estará listo para operar en su totalidad a principios de este año en los 57.7 kilómetros entre Zinacantepec y Observatorio.
La ruta completa hasta Observatorio abrirá a finales de enero, tras el periodo de certificaciones que ya comenzó. Tendrá siete estaciones: tres en Ciudad de México (Observatorio, Vasco de Quiroga y Santa Fe) y cuatro en Estado de México (Lerma, Metepec, Toluca Centro y Zinacantepec).
Actualmente transporta un promedio de 22,000 personas al día en su tramo operativo. Una vez completo, beneficiará a más de 100,000 personas con recorridos menores a 60 minutos, según la SICT.
Las licitaciones de trenes cercanas
De los avances que tendrá el plan de trenes para este 2026 de manera inmediata por materializarse son licitaciones a cargo de la Agencia Reguladora.
Los fallos se conocerán entre enero y principios de marzo, con fechas de inicio de contratos programadas para febrero y marzo. Son proyectos que abarcan desde la construcción de estaciones hasta la instalación de sistemas de señalización en más de 700 kilómetros de vías.
Dos licitaciones cerraron su etapa de recepción de propuestas en las primeras semanas de enero. El segmento 15A1 en la Zona Metropolitana de Monterrey, que comprende 8.854 kilómetros del tramo Saltillo-Nuevo Laredo, tendrá su fallo el 20 de febrero y arrancará obras el 9 de marzo.
La supervisión, control y seguimiento de este mismo segmento se licitó el 5 de enero. El contrato nacional tendrá su fallo el 28 de enero y comenzará el 2 de febrero.
Las estaciones de Ramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y García conocerán su constructor el 30 de enero. El fallo llegará después de que en noviembre de 2025 se publicara la convocatoria para diseñar y construir estas terminales ferroviarias. Las obras iniciarán el 10 de febrero.
Una licitación adicional busca supervisar la construcción de estas mismas estaciones. La convocatoria se publicó el 2 de diciembre de 2025 con fallo programado para el 9 de enero y arranque de trabajos el 16 de enero.
Así va los trenes en Querétaro
Para Querétaro-Irapuato, el Tramo III cerró su recepción de propuestas el 16 de diciembre pasado. Son 1.2 kilómetros adicionales del segmento entre los kilómetros 107 y 108.2, más cinco estaciones en Apaseo el Grande, Celaya, Cortázar, Salamanca e Irapuato, además de una rectificación y reconfiguración de vía en Irapuato. El 12 de enero se conocerá al ganador y las obras comenzarán el 30 de enero.
Cuatro edificios auxiliares se construirán en el tramo Querétaro-Irapuato. La convocatoria para diseñar y construir las instalaciones de repostaje, talleres, cocheras y bases de mantenimiento se publicó el 15 de diciembre. Dos de estos edificios estarán en el tramo. El fallo llegará el 20 de febrero y el inicio de trabajos se programó para el 27 de febrero.
La supervisión de estos edificios auxiliares también está en proceso de contratación. El contrato de carácter nacional se publicó el mismo 15 de diciembre y el fallo será el 30 de enero. Los trabajos de supervisión iniciarán el 6 de febrero.
El sistema ferroviario completo necesita conectarse. La licitación para diseñar, suministrar, instalar y poner en marcha los sistemas de señalización, telecomunicaciones y control de México-Querétaro y Querétaro-Irapuato publicó su convocatoria el 4 de diciembre. El fallo se dará el 2 de marzo y el contrato arrancará el 6 de marzo.
Un contrato más cerró la lista de licitaciones activas. La asistencia técnico-administrativa para gestión documental y asuntos con concesionarios y notarios del tramo Saltillo-Nuevo Laredo se publicó el 30 de diciembre. Es un contrato nacional que tendrá fallo el 13 de enero e iniciará al día siguiente.
Los trenes que ya circulan en papel
El contrato más relevante se adjudicó en diciembre de 2025. Alstom Ferroviaria México ganó la licitación para adquirir 47 trenes DMU de pasajeros equipados con ERTMS, que incluye puesta en servicio, mantenimiento y equipamiento de talleres.
El monto alcanza los 17,388 millones de pesos y el contrato se extenderá hasta diciembre de 2032, cubriendo las rutas México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.
La empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive ganó el contrato para fabricar los trenes que operarán entre la Ciudad de México y Pachuca. El 23 de octubre de 2025 se lanzó otra licitación para construir estaciones, paraderos y talleres de mantenimiento en el tramo México-Querétaro-Irapuato.
El año pasado cerró con seis contratos adjudicados que totalizaron 74,410 millones de pesos en construcción de vías.
ICA Constructora ganó en agosto el contrato para construir y diseñar 100.05 kilómetros del tren Saltillo-Nuevo Laredo en los segmentos 16 y 17, entre Unión San Javier y Arroyo El Sauz. El monto alcanzó los 12,652 millones de pesos con fecha de terminación programada para abril de 2028.
Operadora CICSA obtuvo en septiembre el contrato más costoso del año. Los 111 kilómetros de los segmentos 13 y 14 entre Saltillo y Santa Catarina alcanzaron los 27,451 millones de pesos. La obra concluirá en mayo de 2028.
GAMI Ingeniería e Instalaciones ganó el segmento más largo. Los 136.48 kilómetros de los segmentos 18, 19 y 20 entre Arroyo El Sauz y Nuevo Laredo representan una inversión de 10,922 millones de pesos. El contrato se adjudicó en octubre con fecha de terminación en agosto de 2028.
Mota-Engil México se adjudicó dos tramos del eje Querétaro-Irapuato. El primero, de 30.30 kilómetros entre la zona industrial de Querétaro y la zona industrial de Apaseo el Grande, del kilómetro 6 al 36.3, incluye construcción de viaductos. El contrato se adjudicó en septiembre por 6,579 millones de pesos con terminación en junio de 2027.
El segundo contrato de Mota-Engil abarca 70.70 kilómetros del Tramo II entre Apaseo el Grande zona industrial e Irapuato, del kilómetro 36.3 al 107. También contempla viaductos. Se adjudicó en octubre por 17,417 millones de pesos con terminación en febrero de 2028.