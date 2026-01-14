Bajan los accidentes ferroviarios en México, pero el riesgo por kilómetro sigue por encima de EU

Cada mañana, miles de pasajeros abordan el Tren Suburbano entre Buenavista y Cuautitlán. En paralelo, decenas de convoyes de carga atraviesan la frontera norte cargados con productos industriales y agrícolas. Ambas escenas forman parte de un sistema ferroviario que, durante 2024, enfrentó su mayor número de siniestros en años recientes, pero que en el 2025 comenzó a mostrar señales de mejora.
En México, el año 2024 cerró con 1,567 siniestros ferroviarios, un aumento de 24.96% respecto al año anterior. Sin embargo, entre enero y junio de 2025, la cifra se redujo a 592 casos, lo que representa una disminución de 33.41% frente al mismo periodo de 2024.
En el panorama internacional, los accidentes también ocupan un lugar destacado en la agenda de seguridad. En 2024, la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) registró más de 2,000 accidentes significativos en 33 países. Por su parte, en la Unión Europea se contabilizaron 1,567 casos en 2023, mientras que en Estados Unidos se reportaron casi 800 descarrilamientos solo en redes de carga.
México y el mundo
Estados Unidos opera sobre 225,308 kilómetros de vías, mientras que Europa cuenta con 200,947 kilómetros de rutas de todos los tipos.
En el primer semestre de 2024, Estados Unidos registró 901 accidentes, lo que equivale a 0.004 eventos por kilómetro de vía. Para el mismo periodo de 2025, esta cifra descendió a 782, una reducción de 13.2%.
En Europa, el panorama también refleja desafíos persistentes. Con 1,565 accidentes significativos en 2023, distribuidos en 200,947 kilómetros (una proporción de 0.0077 por kilómetro), la región alcanzó niveles similares a los observados en 2022, aunque superiores a los registrados en 2020, año marcado por la pandemia de Covid-19.
La Agencia Europea de Ferrocarriles estima que el costo económico de estos accidentes asciende a 3.5 mil millones de euros anuales, una cifra que incluye fatalidades, lesiones graves, daños materiales y pérdidas operativas.
En México, de enero a diciembre del 2025, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) registró 592 reportes de siniestros de enero a junio, último periodo reportado. Esto en un universo de 28,864 kilómetros de vía (principal, secundarias, concesionadas, asignadas, de pasajeros y carga). Es decir, 0.020 accidentes por km.
Los descarrilamientos
Los descarrilamientos representan una de las categorías más significativas dentro del rubro de siniestros ferroviarios. Durante el primer semestre de 2025, en México se reportaron 97 descarrilamientos, lo que representa el 16.39% del total de siniestros registrados en ese periodo.
Esta cifra mantiene la tendencia de reducción observada desde 2022, cuando los reportes de este tipo de incidentes comenzaron a disminuir de manera sostenida. Los estados con mayor incidencia fueron el Estado de México, con 21 reportes que representaron el 21.65% del total, seguido de Coahuila y Guanajuato, ambos con ocho eventos.
Al analizar los descarrilamientos por tipo de vía, se observa que el 44.33% ocurrió en vías secundarias, el 43.30% en vías primarias y el 12.37% en vías particulares. Esta distribución sugiere que los eventos no se concentran exclusivamente en las rutas de mayor tráfico, sino que abarcan también ramales de menor actividad operativa.
En comparación, Estados Unidos reportó un total de 11 descarrilamientos en toda su red de enero a junio de 2025. Es decir, una proporción de 0.007 accidentes por kilómetro en el caso mexicano y 0.00004 en el estadounidense.
Los arrollamientos en cruces a nivel constituyen el tipo de siniestro más frecuente tanto en México como en otras regiones del mundo. Durante el primer semestre de 2025, México registró 353 casos de arrollamiento de vehículo, lo que representa el 60.14% del total de siniestros reportados.
Aunque esta cifra representa una disminución de 11.75% respecto al mismo periodo de 2024, el problema persiste como una de las principales amenazas a la seguridad ferroviaria.
Estos incidentes ocurrieron principalmente en vías principales, que concentraron el 94.62% de los eventos. Las entidades federativas con mayor número de reportes fueron Nuevo León, con 67 casos, Guanajuato, con 36, y el Estado de México, con 30. En conjunto, estos tres estados representaron el 37.68% de los arrollamientos registrados en el periodo.
Como resultado de estos incidentes, se reportaron 60 personas lesionadas y 59 fallecidas. La mayoría de los casos estuvo asociada a la violación de las normas de tránsito en los cruces ferroviarios por parte de conductores de vehículos.
En Europa, los accidentes en pasos a nivel también representan una preocupación constante. Durante 2023, se registraron 399 accidentes de este tipo, con 222 fatalidades y 186 lesiones graves.
De acuerdo con el reporte de la Agencia Europea de Ferrocarriles, "excluyendo el año 2020, para el número de accidentes en pasos a nivel y víctimas relacionadas (fatalidades y lesiones graves), el valor de 2023 es el más bajo registrado desde 2010".
Fatalidades: una tendencia al alza en Europa
Uno de los indicadores más sensibles en materia de seguridad ferroviaria es el número de fatalidades.
En Europa, el total de fallecimientos relacionados con el sistema ferroviario, excluyendo suicidios, alcanzó 841 casos en 2023, un incremento respecto a los años previos. Desde 2021, el número de fatalidades ha aumentado de manera consistente.
La Agencia Europea de Ferrocarriles indica que "desde 2021, ha habido un aumento constante en las fatalidades de trabajadores ferroviarios".
En 2023, se registraron 45 fatalidades entre empleados del sector, en comparación con 26 en 2017. Las lesiones graves entre empleados siguieron un patrón similar, con 56 casos en 2023, una cifra comparable a la de 2018.
En México, aunque los reportes de siniestros disminuyeron en el primer semestre de 2025, los accidentes que involucran a personas continúan siendo una realidad, con 59 personas fallecidas y 60 lesionadas.
El crecimiento del transporte de pasajeros
El servicio ferroviario de pasajeros en México ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. Durante el primer semestre de 2025, se transportaron 26.94 millones de personas, un incremento de 10.19% respecto al mismo periodo de 2024.
El Ferrocarril Suburbano Buenavista-Cuautitlán concentró el 82.48% de los pasajeros, con 22.22 millones de usuarios. Le siguieron el Tren Interurbano México-Toluca, con 4.02 millones de pasajeros, y el Tren Maya, con 0.60 millones.
A pesar del incremento en el volumen de pasajeros, no se reportaron accidentes mayores en estos servicios durante el periodo analizado. No obstante, en diciembre de 2025 el Tren Interoceánico tuvo un descarrilamiento que ocasionó la muerte de 14 personas, aunque no ha sido contabilizado en las estadísticas.
En Europa, la tasa de fatalidades de pasajeros aumentó en 2023, alcanzando niveles similares a los registrados en 2016.
El reporte europeo indica que "la tasa de fatalidades de pasajeros, con un valor de alrededor de 0.019 fatalidades de pasajeros por mil millones de pasajeros-kilómetro (una fatalidad cada 50,000 millones de pasajeros-kilómetro), aumentó sustancialmente, alcanzando el valor de 0.122 en 2023".