México supera a EU y Europa en riesgo de accidentes ferroviarios: el principal peligro no son los trenes

En el panorama internacional, los accidentes también ocupan un lugar destacado en la agenda de seguridad. En 2024, la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) registró más de 2,000 accidentes significativos en 33 países. Por su parte, en la Unión Europea se contabilizaron 1,567 casos en 2023, mientras que en Estados Unidos se reportaron casi 800 descarrilamientos solo en redes de carga.

México y el mundo

Estados Unidos opera sobre 225,308 kilómetros de vías, mientras que Europa cuenta con 200,947 kilómetros de rutas de todos los tipos.

En el primer semestre de 2024, Estados Unidos registró 901 accidentes, lo que equivale a 0.004 eventos por kilómetro de vía. Para el mismo periodo de 2025, esta cifra descendió a 782, una reducción de 13.2%.

En Europa, el panorama también refleja desafíos persistentes. Con 1,565 accidentes significativos en 2023, distribuidos en 200,947 kilómetros (una proporción de 0.0077 por kilómetro), la región alcanzó niveles similares a los observados en 2022, aunque superiores a los registrados en 2020, año marcado por la pandemia de covid-19.

La Agencia Europea de Ferrocarriles estima que el costo económico de estos accidentes asciende a 3.5 mil millones de euros anuales, una cifra que incluye fatalidades, lesiones graves, daños materiales y pérdidas operativas.

En México, de enero a diciembre de 2025, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) registró 592 reportes de siniestros de enero a junio, último periodo reportado. Esto en un universo de 28,864 kilómetros de vía (principal, secundarias, concesionadas, asignadas, de pasajeros y carga). Es decir, 0.020 accidentes por kilómetro.

Los descarrilamientos

Los descarrilamientos representan una de las categorías más significativas dentro del rubro de siniestros ferroviarios. Durante el primer semestre de 2025, en México se reportaron 97 descarrilamientos, lo que representa el 16.39% del total de siniestros registrados en ese periodo.

Esta cifra mantiene la tendencia de reducción observada desde 2022, cuando los reportes de este tipo de incidentes comenzaron a disminuir de manera sostenida. Los estados con mayor incidencia fueron el Estado de México, con 21 reportes que representaron el 21.65% del total, seguido de Coahuila y Guanajuato, ambos con ocho eventos.

Aunque los accidentes en la Red Nacional Ferroviaria van a la baja, el problema persiste. (Fotógrafo Especial)

Al analizar los descarrilamientos por tipo de vía, se observa que el 44.33% ocurrió en vías secundarias, el 43.30% en vías primarias y el 12.37% en vías particulares. Esta distribución sugiere que los eventos no se concentran exclusivamente en las rutas de mayor tráfico, sino que abarcan también ramales de menor actividad operativa.

En comparación, Estados Unidos reportó un total de 11 descarrilamientos en toda su red de enero a junio de 2025. Es decir, una proporción de 0.007 accidentes por kilómetro en el caso mexicano y 0.00004 en el estadounidense.

El mayor riesgo en México

Los arrollamientos en cruces a nivel constituyen el tipo de siniestro más frecuente tanto en México como en otras regiones del mundo. Durante el primer semestre de 2025, México registró 353 casos de arrollamiento de vehículo, lo que representa el 60.14% del total de siniestros reportados.

Aunque esta cifra representa una disminución de 11.75% respecto al mismo periodo de 2024, el problema persiste como una de las principales amenazas a la seguridad ferroviaria.