La SICT lo confirma: las carreteras de Michoacán deben estar listas en estas fechas de 2026

Además, se destinarán 8,186 millones de pesos para conservación de 59 tramos que suman 2,748 kilómetros, y 2,297.6 millones de pesos para intervenir 95 caminos artesanales en 39 municipios.

Pátzcuaro-Uruapan: fecha confirmada para febrero

La carretera Pátzcuaro-Uruapan, que en noviembre reportaba un avance del 98% sin fecha de apertura tras varios retrasos, ahora tiene calendario definido.

La SICT confirmó que la obra concluirá en febrero de 2026. La inversión asciende a 1,792 millones de pesos para una longitud de 50 kilómetros.

En noviembre, cuando se anunció el Plan Michoacán, se mencionaban apenas 14 kilómetros intervenidos.

Una vez terminada, esta carretera beneficiará a municipios como Pátzcuaro y Uruapan, conectando dos de las ciudades más importantes de la región.

Uruapan-Nueva Italia adelanta su conclusión

El tramo Uruapan-Nueva Italia también modificó su calendario. En noviembre se estimaba su conclusión para agosto de 2027, con un avance del 10%. En enero, la dependencia federal informó que los trabajos terminarán en diciembre de 2026, un año antes de lo previsto.

La obra abarca 60 kilómetros y requiere una inversión de 7,049 millones de pesos. El proyecto conecta zonas productivas del estado y representa una de las apuestas centrales del plan federal para dinamizar la economía michoacana.

La obra de inauguración más próxima es la carretera Pátzcuaro-Uruapan.

Nueva Italia-Lázaro Cárdenas arranca formalmente

El domingo 12 de enero, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, anunció el inicio de la modernización de la autopista Nueva Italia-Lázaro Cárdenas.

Se trata del proyecto de mayor envergadura dentro del Plan Michoacán: 146 kilómetros intervenidos con una inversión de 16,000 millones de pesos.

La obra se ejecutará en tres etapas durante cuatro años. Al concluir, beneficiará a los habitantes de Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Nueva Italia, Arteaga y Lázaro Cárdenas.

Esta autopista forma parte de los nuevos proyectos contemplados en el esquema de inversión mixta anunciado en noviembre.

Conservación y caminos artesanales

Más allá de las grandes autopistas, el Plan Michoacán incluye trabajos de conservación en 59 tramos de carreteras federales y estatales.

Las labores se realizarán entre 2026 y 2027 en beneficio de 44 municipios, entre ellos Álvaro Obregón, Aquila, Charapan, Chavinda, Los Reyes, Peribán, Puruándiro, Queréndaro, Lázaro Cárdenas, Salvador Escalante, Tangancícuaro, Tzitzio, Uruapan, Venustiano Carranza, Zacapu y Zitácuaro.

Además, se intervendrán 95 caminos artesanales que suman 369.5 kilómetros en 39 municipios. Este componente, que no figuraba en el anuncio original del plan, refleja una atención territorial más amplia.

Los municipios con mayor kilometraje asignado son Aquila con 63.65 kilómetros, Nocupétaro con 30 kilómetros y Senguio con 20 kilómetros.

La SICT destacó que estas acciones buscan atender las necesidades de la población para mejorar el bienestar social en la entidad.