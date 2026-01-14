La SICT lo confirma: las carreteras de Michoacán deben estar listas en estas fechas de 2026

El gobierno federal ajustó calendarios, amplió tramos y definió montos específicos para las obras carreteras que forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Lo que en noviembre de 2025 se presentó como una estrategia de aceleración, en enero de 2026 tomó forma concreta: fechas de conclusión, kilometraje exacto y recursos asignados para cada proyecto.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que invertirá 24,841 millones de pesos en la modernización de 256 kilómetros de carreteras federales en Michoacán.
Además, se destinarán 8,186 millones de pesos para conservación de 59 tramos que suman 2,748 kilómetros, y 2,297.6 millones de pesos para intervenir 95 caminos artesanales en 39 municipios.
Pátzcuaro-Uruapan: fecha confirmada para febrero
La carretera Pátzcuaro-Uruapan, que en noviembre reportaba un avance del 98% sin fecha de apertura tras varios retrasos, ahora tiene calendario definido.
La SICT confirmó que la obra concluirá en febrero de 2026. La inversión asciende a 1,792 millones de pesos para una longitud de 50 kilómetros.
En noviembre, cuando se anunció el Plan Michoacán, se mencionaban apenas 14 kilómetros intervenidos.
Una vez terminada, esta carretera beneficiará a municipios como Pátzcuaro y Uruapan, conectando dos de las ciudades más importantes de la región.
Uruapan-Nueva Italia adelanta su conclusión
El tramo Uruapan-Nueva Italia también modificó su calendario. En noviembre se estimaba su conclusión para agosto de 2027, con un avance del 10%. En enero, la dependencia federal informó que los trabajos terminarán en diciembre de 2026, un año antes de lo previsto.
La obra abarca 60 kilómetros y requiere una inversión de 7,049 millones de pesos. El proyecto conecta zonas productivas del estado y representa una de las apuestas centrales del plan federal para dinamizar la economía michoacana.
Nueva Italia-Lázaro Cárdenas arranca formalmente
El domingo 12 de enero, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, anunció el inicio de la modernización de la autopista Nueva Italia-Lázaro Cárdenas.
Se trata del proyecto de mayor envergadura dentro del Plan Michoacán: 146 kilómetros intervenidos con una inversión de 16,000 millones de pesos.
La obra se ejecutará en tres etapas durante cuatro años. Al concluir, beneficiará a los habitantes de Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Nueva Italia, Arteaga y Lázaro Cárdenas.
Esta autopista forma parte de los nuevos proyectos contemplados en el esquema de inversión mixta anunciado en noviembre.
Más allá de las grandes autopistas, el Plan Michoacán incluye trabajos de conservación en 59 tramos de carreteras federales y estatales.
Las labores se realizarán entre 2026 y 2027 en beneficio de 44 municipios, entre ellos Álvaro Obregón, Aquila, Charapan, Chavinda, Los Reyes, Peribán, Puruándiro, Queréndaro, Lázaro Cárdenas, Salvador Escalante, Tangancícuaro, Tzitzio, Uruapan, Venustiano Carranza, Zacapu y Zitácuaro.
Además, se intervendrán 95 caminos artesanales que suman 369.5 kilómetros en 39 municipios. Este componente, que no figuraba en el anuncio original del plan, refleja una atención territorial más amplia.
Los municipios con mayor kilometraje asignado son Aquila con 63.65 kilómetros, Nocupétaro con 30 kilómetros y Senguio con 20 kilómetros.
La SICT destacó que estas acciones buscan atender las necesidades de la población para mejorar el bienestar social en la entidad.
Senderos Seguros: el componente urbano
En enero, la SICT incorporó formalmente al Plan Michoacán el programa Senderos Seguros: Camina Libre Camina Segura.
Se trata de un eje urbano-social que no aparecía en el anuncio de noviembre y que busca garantizar condiciones de seguridad, accesibilidad y equidad de género en espacios públicos estratégicos.
El proyecto abarca 562 kilómetros en 23 municipios del Estado de México, Sonora y Michoacán, con una inversión total de 1,622 millones de pesos entre 2025 y 2026.
En Michoacán se implementará en 2026 en los municipios de Coeneo y Tzintzuntzan, con una inversión de 22 millones de pesos para 22 kilómetros.
La intervención incluye iluminación con tecnología LED, adecuación y mejoramiento de banquetas, así como la creación de murales artísticos para generar una identidad positiva en los espacios.
El anuncio de noviembre y sus primeras metas
Cuando se presentó el Plan Michoacán en noviembre de 2025, el gobierno federal se comprometió a acelerar tres obras que ya estaban en proceso: Pátzcuaro-Uruapan, Zitácuaro-Maravatío y Uruapan-Nueva Italia. En aquel momento, Jesús Esteva Medina explicó durante el Congreso Nacional de Ingeniería Civil que el objetivo era terminar las concesiones "lo más pronto posible".
La inversión mixta anunciada fue de 39,330 millones de pesos para el periodo 2026-2027, dividida en obras en proceso por 13,416 millones de pesos y nuevos proyectos por 25,914 millones de pesos.
Entre los nuevos proyectos se contemplaban el ramal de acceso a Uruapan con 700 millones de pesos, Uruapan-Zamora con 9,214 millones de pesos, y Nueva Italia-Lázaro Cárdenas con 16,millones de pesos.
El efecto que la SICT buscaba con estos proyectos era aumentar el empleo, dinamizar la economía y mejorar la conexión entre localidades.
"Prácticamente en todos lados, por encima de la seguridad, por encima del agua, por encima de cualquier otro tema, la demanda son los caminos. Es más, el Inegi lo tiene como la preocupación principal a nivel nacional: el bacheo, la conservación de carreteras y caminos", señaló Esteva Medina.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia surgió tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo en noviembre del 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la estrategia de seguridad para la entidad durante su conferencia matutina.
"Nosotros no hacemos uso político del sufrimiento, nosotros actuamos con responsabilidad, con justicia y con respeto a la gente. Por eso anuncio el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que parte de una convicción profunda, que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida", informó la presidenta.
Sheinbaum explicó que el plan se conforma de tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz.