La Línea 5 se integra a esa lógica, pero con una escala mayor y un tiempo de ejecución distinto al de los proyectos previos.

“El tiempo de ejecución va a ser de 30 meses, no de 24, porque es una línea mucho más grande”, explicó Konstantinos Panagiotou, CEO de Doppelmayr México, empresa responsable del sistema electromecánico del proyecto, en entrevista con Obras de Expansión.

Un trazo más largo y una ejecución distinta

La Línea 5 duplica el número de estaciones de la Línea 3 y triplica su extensión. Mientras la Línea 3 cuenta con seis estaciones en poco más de cinco kilómetros, la nueva línea recorrerá 15.2 kilómetros y enlazará una docena de puntos.

Esta dimensión implica un calendario de obra más amplio y una complejidad distinta en la instalación del sistema.

Desde el arranque del proyecto, los trabajos se concentran en estudios de suelo, levantamientos topográficos y el diseño arquitectónico de las estaciones.

La producción del sistema electromecánico se realiza en Austria, mientras que las cabinas se fabrican en Suiza, de acuerdo con el esquema utilizado en otras líneas de la ciudad.

“Ya empezamos a principios de diciembre con todos los preparativos: estaciones, mecánicas de suelo, topografías y diseño arquitectónico”, señaló Panagiotou.

Los primeros componentes del sistema se prevé que lleguen a la Ciudad de México en un plazo de siete a ocho meses, conforme avance la fabricación en Europa.