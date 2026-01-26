La Línea 5 del Cablebús, una de las apuestas de movilidad de la jefa de gobierno Clara Brugada, comenzó a tomar forma en diciembre, cuando iniciaron los trabajos preparatorios de un trazo que conectará 12 estaciones a lo largo de 15.2 kilómetros.
El proyecto, que se construye en la Ciudad de México, marca una nueva etapa en la expansión del sistema de transporte por cable y se perfila como la línea más extensa del mundo bajo este esquema, tanto por longitud como por número de estaciones.
La obra avanza en una ciudad donde el Cablebús ya forma parte del paisaje cotidiano. Las primeras líneas se incorporaron como sistemas alimentadores de transporte masivo, con el objetivo de conectar zonas de acceso complejo con redes como el Metro o el Metrobús.