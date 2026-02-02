Renovación del Aeropuerto de CDMX incluye cambio de apariencia por donde transitan millones

Las obras, en marcha desde abril de 2025, forman parte de un proyecto integral que interviene ambas terminales sin detener la operación del aeropuerto.

Aunque la renovación incluye trabajos estructurales y técnicos, una parte central del proceso se concentra en redefinir la apariencia de los espacios por los que transitan millones de usuarios cada año, de acuerdo con el recorrido realizado con el capitán Arturo Flores, coordinador de la remodelación de las terminales 1 y 2 .

Los cambios se enfocan en los acabados, plafones, pisos y luminarias. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

Desde el ingreso hasta las salas de última espera, la intervención busca dar uniformidad acabados, ordenar recorridos y dar continuidad visual entre áreas que fueron construidas en distintas etapas a lo largo de casi un siglo de operación del aeropuerto.

“La identidad se está homologando principalmente en los interiores”, explicó Flores durante el recorrido. “Las fachadas tienen variaciones por la arquitectura de cada terminal, pero dentro se busca una lectura común del espacio”.

El aeropuerto busca unificar su imagen en las dos terminales. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

Materiales y luz como eje del cambio

Uno de los elementos más visibles es el uso de nuevos materiales. Los pisos de granito sustituyen superficies desgastadas por décadas de tránsito constante.

En muros, los acabados cerámicos reemplazan pinturas que requerían mantenimiento frecuente. La decisión, de acuerdo con el coordinador del proyecto, responde tanto a criterios de durabilidad como de operación cotidiana.

Los pisos fueron sustituidos por unos de granito. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

“En un aeropuerto con este nivel de tránsito, los muros se ensucian en pocos días”, señaló Flores. “Los acabados cerámicos permiten una limpieza continua sin intervención mayor” .

La iluminación también cambia la percepción del espacio. Nuevas luminarias interiores se distribuyen con criterios técnicos que consideran niveles de luz adecuados para cada zona, desde pasillos hasta salas de espera y áreas comerciales.