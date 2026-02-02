Así es la ruta completa del Tren Interurbano México-Toluca a Observatorio

Ruta completa y estaciones

El trazado total del Tren El Insurgente se extiende a lo largo de 58 kilómetros. La línea opera entre siete estaciones:

Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

Vasco de Quiroga

Observatorio

Con la entrada en operación de esta última, el sistema concluye su configuración prevista y habilita el trayecto completo de extremo a extremo.

Durante el recorrido, el tren cruza zonas urbanas y metropolitanas mediante viaductos elevados y tramos subterráneos. El proyecto contempla 48.4 kilómetros de viaducto elevado, 4.9 kilómetros de viaducto y 4.9 kilómetros de bitúnel, elementos que permiten sortear pendientes, cruces y condiciones topográficas del trayecto.

Las tarifas

El sistema opera con la Tarjeta de Movilidad Integrada, aunque también es posible adquirir boletos en los módulos ubicados en la entrada de las estaciones. El esquema tarifario varía según el tramo recorrido.

Viajar entre cualquiera de las cuatro estaciones ubicadas en el Estado de México tiene un costo de 15 pesos. El traslado desde Santa Fe hacia cualquiera de esas estaciones implica un pago de 60 pesos. Si el viaje parte de una estación del Estado de México con destino a Santa Fe, el costo adicional es de 45 pesos.

Para los trayectos completos hacia Observatorio, las tarifas quedan de la siguiente forma: Zinacantepec a Observatorio cuesta 100 pesos, Toluca Centro a Observatorio, 90 pesos, Metepec a Observatorio, 80 pesos y Lerma a Observatorio, 70 pesos.

Capacidad y operación del servicio

Cada tren tiene capacidad para 719 pasajeros, con 326 asientos y dos espacios destinados para personas usuarias de silla de ruedas. Las unidades cuentan con interiores climatizados, pantallas de información y sistemas de voceo para comunicar avisos durante el trayecto.

La velocidad máxima de operación es de 120 kilómetros por hora. El sistema ferroviario funciona con una catenaria de 25,000 volts de corriente alterna y trenes de casi 99 metros de longitud.

En materia de seguridad, los trenes integran tres tipos de frenos: electroneumático, electrodinámico regenerativo y magnético.

También incorporan un dispositivo de presencia que detiene la unidad en caso de ausencia del conductor, así como cámaras frontales, retrovisoras y videovigilancia al interior de los vagones.