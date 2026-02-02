Síguenos en nuestras redes sociales:

Infraestructura

Así es la ruta completa del Tren Interurbano México-Toluca a Observatorio

El costo de acceso varía entre estaciones y puede ir desde los 100 hasta los 15 pesos.
lun 02 febrero 2026 05:40 AM
Tren El Insurgente
El Tren el Insurgente operará de Toluca a Observatorio a partir del 2 de febrero. (Foto: Cuartoscuro.)

A partir de este 2 de febrero abre la operación completa del Tren Interurbano El Insurgente. Con la incorporación de la estación Observatorio, el sistema ferroviario conecta de forma directa al Estado de México con el poniente de la Ciudad de México y cierra el trazo previsto desde su concepción.

El recorrido completo une Zinacantepec con Observatorio y permite realizar el trayecto entre ambas entidades en aproximadamente 50 minutos.

La apertura marca un cambio en la experiencia de traslado entre ambas zonas metropolitanas. A partir de esta fecha, el tren enlaza estaciones del Valle de Toluca con un punto estratégico de conexión urbana en la capital, donde se prevé el intercambio con la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

Ruta completa y estaciones

El trazado total del Tren El Insurgente se extiende a lo largo de 58 kilómetros. La línea opera entre siete estaciones:

  • Zinacantepec
  • Toluca Centro
  • Metepec
  • Lerma
  • Santa Fe
  • Vasco de Quiroga
  • Observatorio

Con la entrada en operación de esta última, el sistema concluye su configuración prevista y habilita el trayecto completo de extremo a extremo.

Durante el recorrido, el tren cruza zonas urbanas y metropolitanas mediante viaductos elevados y tramos subterráneos. El proyecto contempla 48.4 kilómetros de viaducto elevado, 4.9 kilómetros de viaducto y 4.9 kilómetros de bitúnel, elementos que permiten sortear pendientes, cruces y condiciones topográficas del trayecto.

Las tarifas

El sistema opera con la Tarjeta de Movilidad Integrada, aunque también es posible adquirir boletos en los módulos ubicados en la entrada de las estaciones. El esquema tarifario varía según el tramo recorrido.

Viajar entre cualquiera de las cuatro estaciones ubicadas en el Estado de México tiene un costo de 15 pesos. El traslado desde Santa Fe hacia cualquiera de esas estaciones implica un pago de 60 pesos. Si el viaje parte de una estación del Estado de México con destino a Santa Fe, el costo adicional es de 45 pesos.

Para los trayectos completos hacia Observatorio, las tarifas quedan de la siguiente forma: Zinacantepec a Observatorio cuesta 100 pesos, Toluca Centro a Observatorio, 90 pesos, Metepec a Observatorio, 80 pesos y Lerma a Observatorio, 70 pesos.

Capacidad y operación del servicio

Cada tren tiene capacidad para 719 pasajeros, con 326 asientos y dos espacios destinados para personas usuarias de silla de ruedas. Las unidades cuentan con interiores climatizados, pantallas de información y sistemas de voceo para comunicar avisos durante el trayecto.

La velocidad máxima de operación es de 120 kilómetros por hora. El sistema ferroviario funciona con una catenaria de 25,000 volts de corriente alterna y trenes de casi 99 metros de longitud.

En materia de seguridad, los trenes integran tres tipos de frenos: electroneumático, electrodinámico regenerativo y magnético.

También incorporan un dispositivo de presencia que detiene la unidad en caso de ausencia del conductor, así como cámaras frontales, retrovisoras y videovigilancia al interior de los vagones.

Estaciones y accesibilidad

Las estaciones del Tren El Insurgente miden 200 metros de longitud y cuentan con escaleras eléctricas, pantallas de información, sonorización y ventilación natural. El diseño incorpora rampas, elevadores y cinta podotáctil para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

Los trenes también disponen de áreas designadas para personas con discapacidad, como parte del esquema de accesibilidad del sistema.

Centro de control y mantenimiento

La operación del tren se coordina desde un Centro de Control y Seguridad que permite observar en tiempo real el comportamiento de las estructuras de obra civil, como viaductos, columnas, trabes y puentes.

El proyecto incluye talleres para mantenimiento mayor y menor de los trenes, así como un programa de capacitación continua para conductores y personal regulador. En total, 131 personas recibieron formación técnica a través de más de 85 cursos, que suman más de 13,000 horas de capacitación.

Uso del sistema desde su apertura

Desde el inicio de operaciones, en septiembre de 2023, y hasta octubre de 2025, el Tren El Insurgente brindó servicio a más de 12.6 millones de personas, de acuerdo con el gobierno del Estado de México.

Con la apertura de la estación Observatorio, el sistema completa su trazo y habilita la conexión directa entre el Estado de México y la Ciudad de México a lo largo de toda la línea.

