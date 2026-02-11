Síguenos en nuestras redes sociales:

Infraestructura

Carpinteros y electricistas, entre los mejor pagados con el despunte de la infraestructura

La infraestructura en el mundo necesitará una inversión de 85 billones de dólares en los próximos 15 años, lo que impulsará la demanda de oficios especializados, de acuerdo con BlackRock.
mié 11 febrero 2026 12:07 PM
La demanda empuja los salarios a la alza. (TruePixelArt/Getty Images)

Los oficios especializados, como electricistas, carpinteros, plomeros y técnicos en sistemas de climatización, se perfilan como una de las rutas laborales con mejores perspectivas en los próximos años.

De acuerdo con un análisis de 2026 de BlackRock, sociedad de inversión, estos trabajos no solo registran salarios por encima del promedio en varias economías desarrolladas, sino que también ofrecen trayectorias laborales a largo plazo, menor exposición a la automatización y una demanda creciente vinculada al despliegue global de infraestructura.

En términos generales, los trabajadores de oficios especializados tienden a percibir ingresos superiores a los de los empleos no calificados. Esta brecha salarial se amplía en contextos donde la oferta de mano de obra es limitada, una situación que se intensifica por el envejecimiento de la fuerza laboral y el aumento sostenido de proyectos de infraestructura física y digital.

Además del nivel salarial, BlackRock identifica otras características que refuerzan el atractivo de estas carreras. Muchas de ellas se apoyan en esquemas de aprendizaje que permiten trabajar y capacitarse de manera simultánea, lo que reduce los costos de entrada en comparación con trayectorias que requieren educación universitaria.

“Las oportunidades en oficios especializados pueden ofrecer un camino atractivo hacia la movilidad económica y futuros financieros más resilientes”, indica el análisis.

A estas condiciones se suma un elemento estructural: las habilidades manuales y técnicas asociadas a la construcción, instalación y mantenimiento de infraestructura no se sustituyen fácilmente por inteligencia artificial ni se trasladan con facilidad a otros países.

El estudio apunta que, incluso en un entorno de rápida adopción tecnológica, tareas como el cableado eléctrico, la plomería o la operación de maquinaria pesada siguen requiriendo presencia física y experiencia especializada.

Por qué estos oficios serán cada vez más necesarios

La mejora en las condiciones laborales de estos oficios ocurre en paralelo a un incremento sostenido en la demanda.

BlackRock estima que el mundo enfrenta una necesidad de inversión en infraestructura cercana a 85 billones de dólares en los próximos 15 años, destinada tanto a modernizar sistemas existentes como a construir nuevas redes de transporte, energía, agua, telecomunicaciones e infraestructura digital.

Este despliegue no puede realizarse únicamente con capital financiero. “La infraestructura no puede diseñarse, construirse, operarse ni mantenerse sin capital humano”, señala el documento, al subrayar que la magnitud del proceso convierte a los trabajadores especializados en un insumo central del crecimiento económico asociado a estas inversiones.

En Estados Unidos, el Departamento del Trabajo proyecta que los empleos vinculados a oficios especializados relacionados con infraestructura crecerán a un ritmo superior al promedio nacional durante la próxima década, con un 5%, mientras que el trabajo general lo hará a 3%.

Es decir, en el país se crearán alrededor de 250,000 nuevos empleos netos en oficios especializados vinculados a infraestructura en Estados Unidos durante la próxima década, por proyectos en sectores como energía, transporte y centros de datos.

El análisis considera que estas estimaciones pueden incluso quedarse cortas, ya que no incorporan por completo la aceleración reciente de la infraestructura asociada a la inteligencia artificial, en particular a la construcción de centros de datos y redes eléctricas necesarias para su operación.

Infraestructura, energía y cambios demográficos

El aumento en la demanda de oficios especializados también responde a factores demográficos.

Una parte relevante de la fuerza laboral actual en construcción y electricidad se acerca a la edad de retiro. En Estados Unidos, cerca de una quinta parte de los trabajadores de la construcción tiene más de 55 años, mientras que en Europa la población en edad productiva disminuye en la mayoría de los países miembros de la Unión Europea.

Este relevo generacional ocurre en un momento en el que los proyectos de infraestructura se vuelven más complejos, especialmente en el ámbito energético.

La Agencia Internacional de Energía prevé que la demanda eléctrica de los centros de datos se cuadruplicará hacia 2030, lo que incrementa la necesidad de técnicos capaces de construir, conectar y mantener redes eléctricas más robustas.

No obstante, la formación de estos perfiles requiere tiempo. Muchos oficios dependen de aprendizajes de varios años y de la transmisión de conocimientos entre generaciones, lo que introduce un desafío de coordinación entre la velocidad de los proyectos y la disponibilidad de trabajadores capacitados.

El papel de gobiernos y empresas

Para que esta oportunidad laboral se materialice, el análisis señala la necesidad de una mayor coordinación entre gobiernos, empresas y sistemas educativos.

Para ello, Blackrock describe modelos de apoyo a los aprendizajes técnicos, desde esquemas con financiamiento público limitado en Estados Unidos hasta sistemas más estructurados en varios países europeos, donde la formación técnica se integra al sistema educativo formal.

“La inversión en infraestructura es también una inversión en personas”, concluye el análisis, al subrayar que el éxito del despliegue global de infraestructura depende, en última instancia, de contar con trabajadores capacitados para ejecutarlo y sostenerlo en el tiempo.

